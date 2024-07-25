食用安全︱男子行山執到40年前可樂開罐竟仍氣泡充足　整罐飲完驚嘆：正常可樂味

▲ 男子行山執到40年前可樂開罐竟仍氣泡充足 整罐飲完驚嘆：正常可樂味

【可樂／行山／汽水／可樂成分／日本】可樂放足40年竟然仲飲得！近日，日本一名男子在行山時撿到一罐生產於至少40年前的可樂，回家好奇開罐，驚見可樂仍氣泡充足，忍不住整罐喝完後驚艷表示：味道正常！

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該名日本男網民在社交平台X（舊：Twitter）發文，表示日前與友人去到位於山梨縣的北岳大樺沢行山時，在山上撿到2罐舊版可樂，外觀狀態一切正常。據外包裝推測，這兩罐可樂大約生產於上世紀80年代，距今存放至少40年。

男網民將其中一罐可樂帶回家後，好奇開罐檢查。在他拉開可樂罐拉環時，竟能聽到清脆開罐氣音，證明可樂還保有充足的氣體；再將可樂倒入玻璃杯中，可以看到綿密泡沫和液體中的氣泡：

原本還以為倒出來會是什麼奇怪的液體，沒想到竟和一般的可樂一樣。

男子嘗試喝下一口，發現連味道都和正常的可樂一樣，讓他忍不住整罐喝完。事後坦言，這罐可樂讓他對於鐵罐能將食物、飲料完整保存這麼久，而感到驚訝不已。他又表示，另一罐被友人帶回家的可樂，好像還沒打開過，「我從現在起考慮要不要讓它再多放一會兒」。

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網民震驚：好大的勇氣

網民的帖文曝光後引發熱烈討論，不少人都表示震驚，紛紛留言表示神奇，並稱讚事主敢喝下去非常有勇氣；也有網民對此指出，因可樂是酸性液體，所以才不容易腐壞。

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醫生拆解可樂成分 世衛警告日飲2杯死亡率或增26%

香港急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問表示，可樂中所含的磷酸和二氧化碳，其實有助於分解胃結石！每天服用，在數星期至十幾星期後或會見效。不過，可樂還含有磷酸和咖啡因，常飲用有機會導致骨質疏鬆；其糖份也可致血糖過高等副作用。

另外，世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）一項研究發現，相比起每月飲用少於一杯含糖飲品的人，每天飲用兩杯或以上250毫升汽水的人早死風險高17%。而相比起每月飲用少於一杯含糖飲品的人，每天飲用兩杯或以上250毫升含糖汽水的人死亡率高8%，至於每天飲用兩杯或以上250毫升含有人工甜味劑汽水的人，死亡率則高出26%。

另又發現，每天飲用含糖汽水兩杯或以上含糖汽水，死於消化系統風險的機會較高；飲用健怡汽水的人，死於心血管疾病的風險較高。亞特蘭大埃默里大學醫學院醫學助理教授Sharon Horesh Bergquist博士指出，「實驗證明，高血糖和高糖的攝取或損害腸道保護層，導致腸漏，影響腸道免疫系統，引發腸道發炎」，增加腸道感染機會。

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