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影響生育｜23歲男食煙飲酒通宵打機 患腎陰虛致性能力下降【內附湯水食譜】

醫生診症室

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

即使性慾高漲，腎陰虛者的行房表現卻不如預期。（iStock圖片）

男士注意！腎虛、性能力變差，不止中老年人才會有。別以為生理需求大就代表身體強壯健康，原來有機會由腎陰虛火旺而致，忽視情況分分鐘「愈做愈虛」，嚴重可致陽痿，甚至影響生育能力！若然生活作息習慣差，再加上過度縱慾，即使是理應年青力壯的年輕人，也有機會出現腎陰虛。

慾望大狂瀉火成惡性循環

註冊中醫師游禮安解釋，腎陰虛者體內易生虛火，擾亂心神及精室，陰虛火旺會令人更易感興奮，性慾份外高漲，無外來刺激下都「無時無刻想要」。若頻繁自慰或性交瀉火，反而會形成惡性循環，誘發一系列身體問題。游醫師提醒以下4類高危族群特別要留意，年輕人也不例外：

註冊中醫師游禮安指，若先天不足加上縱慾過度，年輕至18歲也有機會出現腎陰虛。（曾耀輝攝）

  • 作息規律不正者
    穩定的入睡時間及睡眠時數好重要，輪班者因作息不規律、長期捱夜好影響睡眠質素，缺乏休息者特別容易腎陰虛。
     
  • 思慮過度、壓力大、易緊張或焦慮者
    情緒差影響身體氣機循環，易生虛火，加劇腎陰虛。
     
  • 縱慾過度者
    中醫認為健康的性交前提是腎氣要充足，若腎氣不足卻行房過於頻繁，便會加劇腎氣消耗，影響腎陰或腎陽。
     
  • 更年期人士

性能力差持久度驟降

即使性慾高漲，腎陰虛者的行房表現卻不如預期。游醫師解釋，腎陰虛男士的勃起硬度、持久力均會下降，且易有早洩困擾。精液顏色亦呈半透明，質地較稀，量少而黏度低，射後陰莖也會有輕微熱燙感。長此下去，病人會發覺行房時間愈來愈短，以上種種問題亦隨之加劇，甚至陰莖一被觸碰便射出精液，情況變得更嚴重。而腎陰虛者的生育能力也會減弱，因製作精子的能力功能下降，正常精子的型態、活力都變得不足。

部分人或覺得吃生蠔、牛鞭可提升性能力，游醫師提醒進食過多此類食物一下子提升性慾再爆發，會更加劇體虛者的身體負擔，而且效果短暫，治標難治本。（iStock圖片）

失眠腰痠響警號

除了性表現，觀察表徵也能識別腎陰虛。患者臉色通常輕微潮紅，而且常感口乾、緊張和心緒不寧。晚上更是難以入眠，即使睡着又因盜汗、多夢、易醒大大影響睡眠質素。而腎虛者即使沒受傷或勞損，也會有腰膝痠軟的問題。

若出現上述問題但不求醫，精氣神持續流失，腎陰虛有機會惡化至損傷腎陽，腎陽虛者更會出現精神委靡、難以集中、四肢冰冷，甚至陽痿和性慾不振，生活質素大受影響。

中藥加針灸調理

為解決腎陰虛，中醫一般會選用中藥和針灸為兩大治療方式。中藥以滋陰降火為目標，多用枸杞、桑椹、生地黃、黃精等藥材，若患者病況嚴重至損及腎陽，則會加入菟絲子、杜仲等補腎陽氣的中藥材。針灸則針對太溪、三陰交、腎關、復溜等穴位作針刺調理，一般會留針20至30分鐘，過程中病人或有輕微痠脹或觸電感，為得氣的正常表現。若病人嚴重至傷及腎陽，亦有機會用到艾灸。

治療以外，病人需調整生活及飲食習慣，游醫師強調作息要定時、忌捱夜及保持運動習慣。常運動者精氣神、抵抗力及氣血循環更佳，也能促進五臟六腑代謝功能。至於生冷、煎和黏滯食物都要戒。

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黑色食物養腎補陰

食療方面，多吃黑色食物有助補養腎陰腎氣，如黑豆、藍莓、桑椹、黑芝麻等，堅果類及深海魚包括三文魚和鱈魚也有幫助。游醫師續指，病人若自行用中藥材進補，要留意補養腎陰虛的中藥材大多偏寒涼或滋膩，過度進補可使體內陽氣下降，太滋膩也有機會生痰濕或致排便不順。

部分人以為體虛就要壯陽，惟具壯陽功效的藥材卻偏燥熱，但腎陰虛者體內本已有過多虛火，再吸收補陽氣的中藥材可使虛火更加旺盛，出現反效果如全身發熱、早洩更嚴重等。故進補宜因應體質兼適度吸收，進補前亦應先諮詢中醫師。

年僅23歲已力不從心

曾有23歲年輕人煙酒皆沾，常捱夜打機至凌晨3、4時，情緒也易焦慮。其後開始難以入睡，更覺心緒不寧，即使有性慾也覺力不從心，不論硬度、持久力均不如從前。求醫時發覺為較嚴重的腎陰虛，幸因年輕人氣血循環快，針灸加中藥調理約兩個月後有明顯改善；另有從事輪更制拍攝工作的男士，工作不定時經常捱夜，持續缺乏充份休息，至後期已輾轉難眠，入睡後又因多夢纏繞致易醒。

病人與太太計劃生育，體檢後卻發現精子質量全不達標，後期更連性慾也全失。中醫發現其體質已由腎陰虛惡化至腎陽虛，調理4個月終能入眠，性慾亦回復。

兩款食療推介

  • 黃精枸杞湯

材料： 黃精、淮山各15克、枸杞10克、山萸肉5克、生薑一片、烏雞半隻、水約1,500毫升

做法： 所有材料洗淨加水煲一小時左右。

功效： 黃精、枸杞、山萸肉滋補腎陰，烏雞入腎補腎，淮山健脾益氣，腎陰虛者一個月可飲用兩次。

最新影片推介

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  • 黑豆桑椹枸杞茶

材料： 黑豆、桑椹、枸杞各半杯、水1,000毫升

做法： 煮滾後轉小火約20分鐘，放涼飲用。

功效： 滋補腎陰，每日都可以飲用。

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