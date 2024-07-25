打擊炒場｜康文署聯同入境處及警方打擊「炒場」　拘3人包括1名外傭

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康文署聯同入境處及警方，於7月13日在灣仔區內的網球場採取聯合行動，打擊炒賣康樂場地設施的「炒場」活動及其他違法行為。行動中於維多利亞公園網球場拘捕3名涉嫌參與炒場的人士，當中一人為外籍家庭傭工，涉嫌轉售租訂的網球場地以賺取報酬從而違反其逗留條件。入境處亦拘捕了一名涉嫌在無合理辯解下使用及管有他人身份證的人士。入境處正跟進調查被捕人士所涉及的入境罪行，不排除有其他涉案人士被捕。



聯合行動中，康文署發現共4宗有關租用人違反康文署「康樂及體育設施使用條件」的個案，署方已按現有罰則懲處相關租用人，當中包括一宗使用他人身份簽場，有關違例借出本人身份證予他人簽場的租用人已被暫時取消其預訂康樂設施的資格，為期360日。



康文署一直關注康樂及體育設施的公平使用，並多管齊下打擊「炒場」活動，包括與相關執法部門緊密聯絡，籌劃及進行聯合行動，打擊炒場活動和涉及其他罪行的懷疑個案。除了與相關執法部門的聯合行動外，康文署亦會適時推出更多打擊 「炒場」措施。康文署呼籲市民切勿向炒場人士買場或購買代訂服務，並重申用場許可證不得轉讓。

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