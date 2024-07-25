死侍與狼人｜寸嘴死侍大講18禁笑話　十年磨一劍美國首日預售破800萬美元

▲ 導演桑里維認為《死侍與狼人》是一部角色之間互相理解、建立友誼的R級別作品。(電影劇照)

自2019年《復仇者聯盟︰終局之戰》（Avengers︰ Endgame）創下史上佳績後，Marvel Studios除《蜘蛛俠》系列電影外，其餘的超級英雄電影不是成績平平，就是劣評如潮。

Marvel為挽救頹勢，作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）以「Marvel救世主」死侍聯手《變種特攻》（X-Men）狼人拍住上，戲裏「打救世界」，戲外「打救Marvel」。美國當地預售首日成績已衝破800萬美元，成為史上R級別電影預售首日票房第一位，勢創全球票房新佳績。

電影講述死侍（賴恩雷諾士 飾）本來已決心金盤洗手不再打打殺殺拋開江湖恩怨，埋街食井水在一家二手車行過埋下半世，但當世界將面臨滅世危機，死侍再次穿上緊身戰衣，出盡力說服狼人（曉治積曼飾）一齊落閘放狗聯手拯救世界，並為愛情與友情而戰！

▲ 死侍第三度擔正進軍大銀幕，更是首次踩入龐大的MCU故事宇宙。(電影劇照)

《死侍與狼人》中將重現狼人過往的經典畫面，曾在《盧根》（Logan）裏現身狼人接班人小女孩蘿拉也再度亮相，暴風式成長變成少女，並繼續點醒狼人。除了蘿拉外，展露全副武裝的女死侍（Ladypool），以及最美光頭反派X教授孖生妹愛瑪歌連（Emma Corrin飾）亦將於本作中相繼現身。而影迷最期待的，是電影如何連結起《變種特攻》宇宙，過去還有有多少經典角色會在今集現身！

惡搞粗獷元素依舊

今次惡搞態度依舊，動手又動口的死侍，愈玩愈大，首次踩入龐大的MCU故事宇宙，同時擴大《死侍》電影系列，繼續盡情大玩血腥暴力，「嘴炮王」賴恩戲中將不停寸嘴、爆粗、自嘲兼大講18禁笑話，毫不收斂絕無禁忌，無底綫殺過痛快！

▲ 曉治積曼扮演狼人已經25年了，亦是他的第十部狼人電影作品。(電影劇照)

曉治積曼更是繼《盧根》後回歸狼人角色，他已事先張揚這個穿上黃色戰衣狼人，跟以往觀眾看過的《變種特攻》系列狼人截然不同，帶來全方位全新面貌！除了賴恩讚曉治狼人回歸充滿壓迫力，導演桑里維（ Shawn Levy ）更讚曉治這個全新狼人比以往更粗獷更狼死！

花費10年製作

身兼監製兼編劇的賴恩坦言花了大量時間讓《死侍》與《變種特攻》結合︰「《死侍與狼人》花了10年時間製作，需要很大的耐心。能夠讓曉治和桑里維參與這部電影的過程並不容易。這部作品確實有很多驚喜，有一個場口是死侍打破了第四面牆，會令觀眾困惑是死侍對觀眾說話，還是在跟狼人說話！」

▲ 死侍面對世界將面臨滅世危機，惟有再次穿上緊身戰衣，說服狼人一齊拯救世界。(電影劇照)

當被問及被稱為Marvel救世主有沒有負擔時，賴恩指︰「不會有負擔，因為這是個玩笑，我們並沒有這樣稱呼自己，而是在第一次寫劇本時使用了『Marvel耶穌』這個詞，意思純粹是死侍自己的妄想。」

再次扮演狼人的曉治坦言《死侍與狼人》是一部偉大的HEHE愛情片︰「我很高興能和我最好最親密的兩個朋友一起合作這部電影，我從沒想過我能再次扮演狼人，我扮演狼人已經25年了，這亦是我的第十部狼人電影。狼人是我25年來全心全意扮演的角色，也是我最自豪的一部電影！」觀眾期待《死侍與狼人》成為最佳愛情電影時，曉治笑指︰「這是一部關於友誼的電影，但也可以被視為一部愛情片，但狼人的浪漫是透過打對方的臉來表達的！」認真搞笑。

最新影片推介

保持R級大膽基調

導演桑里維曾執導大熱美劇《怪奇物語》（Stranger Things）及電影《爆機自由仁》（Free Guy），他在《死侍與狼人》保持作品的R級大膽基調。「《死侍與狼人》是一部角色之間互相理解、建立友誼的作品，這兩個標誌性角色首次相遇，帶來了動作、幽默和感人的故事。影片以仇恨開始，但最終二人相互理解並建立了友誼，絕對是一部大膽的電影！Marvel更刻意要團隊保持《死侍》的基調，所以在Marvel宇宙中玩得既有趣又過癮！」（已上映）

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