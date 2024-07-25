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首爾親子遊｜大灣區航空今日首爾來回機票$20　包20KG託運行李即時開搶【附優惠碼】

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大灣區航空今日首爾來回機票$20，包20KG託運行李即時開搶。（香港經濟日報資料圖片）

【首爾親子遊/首爾機票/機票優惠/平機票/大灣區航空/GBA】大灣區航空（GBA）一連6日推出「2週年MegaSale」優惠活動，以慶祝啟航2週年。繼曼谷及東京之後，今日（25日）開賣首爾$20來回機票，包7公斤手提行李及20公斤託運行李，名額同樣200個。

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大灣區航空公佈是日優惠航點是首爾，只要做齊指定步驟，於中午12時到其社交平台領取優惠碼，登入GBA官網並輸入指定優惠碼，即搶限量200張$20機票，已包7公斤手提行李及20公斤託運行李，另收燃油附加費。每人只限購買一張機票，名額有限，先到先得。

大灣區航空今日推出首爾來回機票$20，已包20KG託運行李。（facebook圖片）

優惠日期：2024年7月23、24、25、29、30、31日
出發日期：2024年8月18日至12月18日（從香港出發）
來回票價：港幣$20（另收燃油附加費）
行李額度：7公斤手提行李及20公斤託運行李
優惠限額：每日200個（每人1張）
有效日期：最少停留2天，最多停留7天
優惠碼：ICN2FUN
購買網址：【購買按此】

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