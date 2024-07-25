藝人住宅｜梁芷珮由劏房升呢住海景大屋　Christy新居景觀開揚有大露台

▲ 「旅遊達人」梁芷珮愈住愈豪！

現年42歲的「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列揚名，並獲不少廣告邀請拍廣告，可說豬籠入水。

曾自爆住過劏房Christy當然今時不同往日，她之前接受鄭裕玲主持的TVB節目《樓價有得估》訪晌便稱喜歡四圍搬，而當時她已由700多呎的青衣單位搬到970呎的九龍站上蓋的三房海景單位。

轉眼間，他們一家已搬離九龍站上蓋單位，最新的安樂窩是東涌的相連單位！

藝人住宅丨梁芷珮由住劏房到住大屋 Christy新居享開揚山景睡房可「三邊落床」

梁芷珮晒新居靚景觀

日前，Christy在社交網分享大廳的相片，走簡約風的大廳已放有電視、茶几、櫃，她透露：「梳化到咗！其他未到，到齊先room tour！求其放咗落廳，求其就咁影已經好靚，好似啲設計雜誌咁。」而最搶鏡的就莫過於超大的露台，再配上翠綠樹木、海景！

網民留言：「個露台好大，可以燒嘢食嗎？」、「perfect home」、「愈住愈正」、「完美」。

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睡房可「三邊落床」

Christy早前拍片讓網民參觀新居，她寫道：

我搬咗屋喇！🥰❤️

比大家睇吓新屋個廳先！呢個單位好開陽，仲有我地最鍾意嘅平台仔！搬遠咗不過空間大咗好多☺️

從影片所見，新居景觀開揚享翠綠景緻，而傢俬尚未完全搬好，暫時只放了掛牆大電視、一張按摩椅、酒櫃以及小量家具。客飯廳十分寬敞，而且有平台，並夠放戶外餐桌、茶几、滑板及足球及太陽傘等，非常闊落。

另外，她又分享自己在睡房床上的相片，由相片所見房間甚大，可以「三邊落床」！

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