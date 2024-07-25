三料視后丨佘詩曼現身撐Ian個唱　化身「Hellosss」唱《留一天與你喘息》

▲ 阿佘好支持本地歌手。

視后佘詩曼向來十分支持本地歌手，繼早前去了欣賞鄭秀文演唱會後，昨晚（25日）她現身MIRROR成員陳卓賢（Ian）的個唱，認真畀面。

三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會 人氣高企狂被觀眾「集郵」

睇騷投入

阿佘在社交網上載演唱會花絮片，當Ian大唱《留一天與你喘息》時，阿佘邊跟住唱邊玩空中的泡泡，看得相當投入。

之後，她更上載Ian唱歌相，寫上「視聽享受」Enjoyable night，更Tag了Ian ，看來阿佘過了一個難忘之夜，Ian亦有回覆一個感動兼畀心的表情圖案，感激對方支持。

▲ 阿佘大讚Ian個唱視聽享受。

阿佘支持本地歌手

而且，有網民亦拍到阿佘全晚相當興奮，又與女友人拍照留念，不少網民更指原來阿佘是「Hellosss」，想不到她竟然懂得唱Ian的歌，並感激對方支持Ian。

另外，翻看阿佘的社交帳號，她亦有追蹤MIRROR的幾位成員，包括Ian﹑Edan﹑AK和Jer，看來十分支持他們。

其實阿佘去年更到澳門欣賞MC張天賦的演唱會，同樣大讚對方唱得好聽，足見阿佘十分留意本地歌手，果然緊貼潮流。

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