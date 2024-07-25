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靚媽精明眼｜FrancFranc感謝祭低至4折　7款高CP值好物推介

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Francfranc「Funfun Sale夏日感謝祭」於全綫門市及網上商店（元朗YOHO BAZAR店除外）即日開催，多款傢俱、家品低至4折！以下為你精選7款又實用又美觀，充滿少女心的高CP值產品。無慮即決，把握時間入手吧！

  • 1/ 迪士尼反派烏蘇拉凳$1,250（原價$2,500）

FrancFranc不定時與迪士尼聯乘推出限定系列，去年以5大反派角色黑魔后、烏蘇拉、庫伊拉、紅心女王及邪惡皇后為靈感設計家品，這張烏蘇拉凳就是其中之一。以烏蘇拉的標誌性暗紫色為主調，更設計成八爪魚造型，椅邊、椅腳加入一粒粒精緻珍珠，既實用又可當作擺設，現在買可享半價優惠，實在抵玩。

迪士尼反派烏蘇拉凳$1,250（原價$2,500）

  • 2/ LOTUS PERSONAL 椅子$1,170（原價$1,950）

一張質感及設計感兼備的椅子，是為家居加分的好物，一款三色的LOTUS PERSONAL椅子絕對是其中之一，現低至4折即可入手。備有粉紅色椅身配藍色椅腳、灰白椅身配白色椅腳、黃色椅子配綠色椅腳3個款式，可因應客廳冷暖色調配搭。此款椅子的質料易於打理，戶外用下雨淋濕亦不怕。

LOTUS PERSONAL 椅子$1,170（原價$1,950）

  • 3/ DALIA花花地毯$112（原價$220）

花花圖案永遠是經典不敗款，這張DALIA花花地毯有灰粉及灰色兩款，灰粉色的好處是低調不搶眼，卻又不失可愛感。其設計的特別之處在於一朵朵花瓣猶如曼陀羅般散開，毛絨質地親膚舒服，女孩們必愛。

  • 4／OPAL MOLDED 水杯$85（原價$120）

此款漸變色玻璃杯絕對物超所值，貝殼外形設計十分特別，另設透明、粉紅、薄荷綠及紫色4款美人魚專屬顏色，加上杯邊採用金色綫條點綴，使整體設計更加分。而特別的是，陽光強弱、擺放角度、杯內飲料均會影響杯身顏色，有時陽光折射下更會呈現猶如極光般的幻彩色！只需$85即可入手，紫色及透明更折上折只售$60，絕對是高CP值之選。

LUCIO 發光鏡$68（原價$220）

  • 5／LUCIO 發光鏡$68（原價$220）

每個女生一定有幻想過擁有化妝及衣帽間，惟香港地空間有限，不過只要善用空間和工具，一樣可以在蝸居創造小型化妝間！只要插上電源，LUCIO發光鏡即可使用，方便女生化妝時畫得更精緻，也可留意到細節位有沒有瑕疵，為出外約會做足萬全準備。發光鏡方便又實用，同樣是百元以下好物，只售$68。

  • 6／VILLAINS NIGHT單人被單$700（原價$1,400）

看美劇時不免會憧憬外國女生房間的大床，其被單、床單看似好有質感，「滑捋捋」又舒服。原來竅妙在於天鵝絨！同樣出自於迪士尼反派系列的VILLAINS NIGHT被單採用天鵝絨，有單人及雙人尺寸可選擇。被單末端的設計融入刺繡徽章花邊更添奢華，另可配搭同款枕頭套（優惠價$200；原價$400）使用，趁有半價不妨買齊一套。

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  • 7／DUO LADY 室內香薰$210（原價$420）

香氣是女生的加分位，也是提升生活品味的一大法寶。DUO LADY的粉色香薰造型精緻，帶經典小蒼蘭及茉莉的淡淡花香，香港夏季潮熱焗熱，走入房間即可享受清新香氣，心情自然更舒暢。

  • 8／BELINDA多功能收納架$176（原價$280）

一看到這款收納架，必定會被其「閃令令」的華麗外表所吸引。選用高貴的象徵玫瑰金及銀色兩款，加上今年流行必備的蝴蝶結元素，配上透明的玻璃水晶部件與支架，在光綫照射下更加璀璨奪目，可將房間的遙控器、梳子或其他雜物統統收歸在內。

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