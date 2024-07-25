周末好去處｜體驗館複製九龍麵粉廠經典廠景　DIY麵粉袋歎新鮮焗製烘焙品

▲ 九龍麵粉廠「麥香承傳．九廠體驗館」。(機構提供)

九龍麵粉廠為慶祝創辦60周年，現正舉行「麥香承傳．九廠體驗館」，把位於觀塘海濱道的廠房變成縮影，移到深水埗Colour Brown x GO.ON Space舉行體驗館，讓大家從中加深對本地麵粉產業了解和認識，免費入場。

體驗館由工廠一班員工合力打造，透過複製九龍麵粉廠經典場景成縮影，如圓柱麥倉、橙色吸麥塔、綠色輸送管道、逾半世紀歷史各種機器設備等，讓入場參觀人士恍如置身廠房，感受香港唯一麵粉廠如何運作，了解新鮮麵粉之誕生。

▲ 「麥香承傳．九廠體驗館」。(機構提供)

館內特設「麵粉袋藝術廊」，展出九龍麵粉廠歷年來各式麵粉袋的設計，每個花式皆出自九廠負責人蔡太之家翁蔡老先生手筆，筆觸細膩值得細意觀賞，部份麵粉袋不但經已絕版， 甚至絕少對外曝光，非常珍貴。地下入口更會掛上巨型手繪藍水仙、綠劍蘭、紅梅花麵粉袋布幕， 給大家打卡留下愉快回憶。

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麵粉袋互動絲印體驗

此外，體驗館還特意以原裝藍水仙麵粉袋為圖樣，請來幾十年來縫製麵粉袋的廠商，精心絲印及剪裁出具時尚美感又不失實用性的Tote Bag。布藝師將棉製麵粉袋重新剪裁，由於絲印工序煩多，增加製作難度，而原材料包括布材、顏料以至車線均百分百跟足官方藍水仙麵粉袋。藍水仙限量版 Tote Bag 會在「麥香傳承．九廠體驗館」率先發售，每個$150。

▲ 限量版 tote bag。(機構提供)

周末另設「DIY 絲印藍水仙工作坊」，參加者可在麵粉袋上親手絲印水仙花圖案，並帶走作品。 工作坊每位$180，包括專人教授絲印及材料。

館場地下的咖啡店 Colour Brown 亦會推出期間限定菜單，每天新鮮焗製的烘焙品包括合桃酥牛角包（$38）、英式鬆餅（$35）、鹽可頌（$28）和生吐司（$42）等，還特製了「九廠」字樣和廠房外觀的可可粉咖啡模，把可可粉灑在奶泡上點綴。

▲ 「麥香承傳．九廠體驗館」。(機構提供)

九廠周末市集

體驗館舉行期間，場內於周末亦設有購物市集，多間人氣網店和社企匯聚其中，當中包括三點水、 倆口小吃、Roooooolings、Being & Tea、土炮日常、新生會和Helen King的手工布藝，熱賣各式麵包糕點、曲奇、刈包、茗茶等，感受香港製造優質麵粉帶來的不同滋味。

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麥香傳承．九廠體驗館

日期：即日至8月4日

時間：11am - 6:30pm

地址：深水埗黃竹街13號地下及一樓

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