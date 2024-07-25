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巴黎奧運｜體育節目教父憶40年電視生涯　直播李麗珊摘金豪花百萬元

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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由於以往已有足夠經驗，因此李sir認為製作大型體育節目和競投奧運轉播權同樣難度並不高。(曾耀輝攝)

巴黎奧運兩日就會正式開幕，政府早前宣布已斥資購入奧運轉播權，讓廣大香港市民能夠免費收看奧運賽事，投入到狂熱的運動氣氛之中。市民能夠從中得益受惠，實有賴背後一位重要的幕後推手。資深體育節目製作人李漢源（李sir）是其一，在奧運正式開幕前，李sir就分享了近40年來在電視和體育界別中的工作點滴。

李漢源（Patrick）自小既貪玩又熱愛體育，當時除了有踢波，跑步的習慣之外，更會經常參加各類型的體育競賽，但他在多年來的比賽的過程中，漸漸發覺自己的運動能力不太出色，表現平平，並非運動健將。他憶述1964年東京奧運聖火途經香港時，礙於當時自己只有幾歲，他只能夠嚷着父親帶他到現場觀賞火炬傳送︰「當時爸爸當然就無帶我去睇，他懶得理我。」李漢源自此之後就對奧運起了深刻的印象。

李sir在大型體育盛事中，與不同運動員打卡合影。(受訪者提供)

製作《體育世界》

當李sir完成學業後，他曾在《新報》當過一年記者，及後，他留意到TVB訓練班正招收學員，當時他認為︰「咦！畢業後可以有機會製作體育節目，又可以免費睇波，就想也不想就即刻報名。」

當時本地球壇正值興盛，精工、南華、寶路華等球隊都是當時的本地足球勁旅，而著名球員，有「大頭仔」稱號的胡國雄更加是李sir的偶像。讀書時期李sir已是個超級本地波迷︰「當時每一場波我都會去睇，每日三點半放學後我都會走去界限街球場睇胡國雄練波。」李sir既對體育有一番熱誠，又熱愛拍攝，因而投身電視製作。

1996年亞特蘭大奧運，李sir花費一百萬港元準備了一架衛星發射車，只為向廣大香港觀眾直播李麗姍摘金一刻。(受訪者提供)

李Sir於80年代初新聞系畢業後如願加入電視台，並由助理編導做起。當時體育節目才剛剛面世，Patrick在電視台就主要負責非戲劇類型節目，因此他有機會加入並協助製作體育節目。及後他晉升任為編導，製作過大量體育節目，最為香港人耳熟能詳的體育長壽節目莫過於《足球世界》和《體育世界》。

當時Patrick的團隊向公司提議︰「現時好多香港人都對體育感興趣，公司又理解到拍攝體育節目所需的成本並不多，因此願意給予機會放手作出嘗試。」因此造就出為幾代香港人提供體壇最新動態的本地體育節目。

初辦奧運節目感壓力

92年的奧運，李sir首次有機會着手為奧運節目負責統籌工作，他形容當時自己是邊學邊做，並透過以往的工作經驗，才得以上手︰「當時我已親歷兩三屆奧運，已經有製作手冊可供我參考，我又可以到現場深入了解整個製作過程。」

李sir認為要做好體育節目的籌備工作，最好就是落場觀察。(受訪者提供)

李Sir認為大型運動賽事節目的籌備工作對他而言就好像「check list」一樣︰「只要逐項工序細心檢查，習慣後就自然能夠熟能生巧。」李sir回想起當時首次籌備奧運節目深感壓力大，原因在於擔心出現甩漏︰「如果在香港進行一個節目有甩漏，尚可作出補救，但如果節目在外地進行而有甩漏，你只能夠坦然面對，沒有重頭來過的機會。」

他以08年北京奧運為例，當時他決定先花費500萬以光纖將賽事直播訊號傳播到香港，再花費多500萬以衛星傳播作為後備保險之用︰「如果只利用光纖將訊號傳播，一旦中途出現事故中斷，北京現場所準備的一切都是白費的，所以我要確保有兩手準備，萬無一失。」由此反映出李sir得到電視台高層的信任亦不無道理。

直播李麗珊摘金一刻

李Sir由入行到至今，總共統籌協辦十屆奧運節目。他回想多年來籌辦的過程，始終認為1996年亞特蘭大奧運是他製作過的奧運中最為難忘特別的一屆︰「當年李麗珊為香港奪得首面金牌，其實我早兩年已經估計她將會攞牌，但估唔到係金牌。」

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李Sir指自己並非馬後砲且解釋指︰「94年籌備亞特蘭大奧運開會時，團隊已經得知96年奧運部分賽事的頒獎時刻將不會有直播鏡頭畫面，於是我在奧運期間花費100萬港元準備了一架衛星發射車，才可向廣大香港市民直播李麗珊攞金牌的歷史一刻。」

首為香港競投轉播權

幾年前，世界各地都受到新冠肺炎疫情所肆虐，2020年的東京奧運亦因此而需要延期至2021年舉行。當時政府希望為疫情中的香港帶來新氣象，並確保香港市民可以在電視上免費觀賞東京奧運的轉播。當時，李sir就受邀協助政府首次斥資購入奧運轉播權。當時他向政府表明︰「一旦政府牽頭購入奧運轉播權先例一開，就回不了頭。」李sir指出︰「在市民和電視台的立場而言當然是好事，可以免費睇奧運，政府在沒有競爭對手下購買轉播權，就會降低國際奧委會的議價能力。」

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當時國際奧委會亦曾向他打探香港的競投金額上限，他則回覆國際奧委會︰「金額不能高於2000萬美元，否則香港承受不起。」李sir同年獲行政長官社區服務獎狀，以表揚在統籌東京奧運會在港播映安排上作出的貢獻。經此一役，李sir深得政府信任，獲邀出任文化體育及旅遊局總項目經理，負責籌備今屆巴黎奧運以及來年全運會播映權的工作事宜。

將經驗傳承

隨着TVB於2018年將《體育世界》和體育組結束，李sir亦從這個工作近40年的崗位退下火綫。但他並未有因退休而賦閒在家，而是選擇接受多間大專院校的邀請，將自己多年來製作統籌節目的經驗傳承下一代。他先後到珠海學院，浸會和樹仁大學擔任講師，指導學生有關電視製作，大型活動統籌等範疇知識和技巧。

李sir 離開TVB後仍為電視製作作出貢獻，到多間大專院校分享多年電視製作的經驗。(受訪者提供)

他認為︰「我不是學者，只是一個在電視業界有較多經驗的從業員，如果叫我去教書，我就會將實務變得理論化。」他笑言希望藉着自己多年的經驗和吸取過的教訓，讓學生學會危機處理，減少下一代「揹鑊」的機會。

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