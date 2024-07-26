網絡熱話｜公公病危住院突離世　港女歐遊大過天拒回家辦身後事　2原因照上機遭網民圍插【附5面相推測死期遠近】

【孝順／公公／病逝／身後事／歐遊／旅行】家人重要還是金錢重要？一名港女大學生一早預訂機票行程，準備完sem去旅行散心。但公公在自己出發歐遊前夕病重彌留，最後不幸離世。家人提出叫她留下來辦身後事，改期旅行，但她卻一意孤行照樣上機……

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「孝孫女」歐遊大過天 懶理家人勸阻

該名就讀香港科技大學的女大學生周三（24日）在Dcard上以「其實沒有出席喪禮真的很重要嗎？」發文，指自己半年前已經計劃好，在今年7月將會歐遊兩周，機票和住宿都已經預訂好，行程都已經安排妥當，準備好在這個星期出發。

沒想到上周卻突然傳來噩耗，女事主的公公病重入院，其父提出「叫我不要出國」的請求，指公公的情況危殆，隨時會返魂乏術，希望孫女能夠留在公公身邊，陪伴他走過最後一程。但女事主卻不明白，為何要為了公公而更改行程。

我是不明白，我在他又不會變好，是要我留住做甚麼？

2原因堅決起行

於是女事主一意孤行，不聽家人勸告，決定照原定計劃歐遊，憑直覺「覺得我的公公不會有事的」。女事主當天拖著行李在機場等候入閘期間，收到爸爸來電，指公公已經離世，希望女事主能夠回家幫忙辦理公公的身後事。女事主聽完電話後，在機場想了半小時，仍堅持照原定計劃上飛機，全因為2個原因：

第一，我不想浪費我儲蓄了那麼久的錢； 第二，我覺得自己回去參加喪禮也只是個儀式感，最重要是我平時都孝順。

女事主隨即上飛機出國，但坦言擔心這個決定會導致「家變」，旅行後回家不知道如何面對家人。她亦理直氣壯表示：

請問誰可以幫我說些話讓我父母看到，其實我真的沒有做錯。

網民轟：不孝！

帖文有很多人留言，紛紛指責女事主不孝，「旅行可以很多次，阿公只有1個」。有人留言指女事主並非她口中般孝順公公，指家人出事的時候絕對不會有心情去旅行或做任何東西，只想留在他們身邊陪著，但指「理性嚟講你係冇錯㗎」。有網民亦留言教女事主寫道歉信給家人，但支持女事主沒有做錯決定，不需要與家人道歉。該則留言下引起網民罵戰，出言指責對方「無人性」、「冷血」、「無腦」。

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5大面相推測死亡時間

內地有殯葬師曾發文指出，人臨終前可從面相看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

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