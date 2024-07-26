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減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣減重名醫宋晏仁分享自己的不老祕訣及減肥經歷，曾透過「211餐盤減肥法」在半年內激減44磅。

【不老秘訣／養生／飲食／運動／睡眠／學習/醫生減肥／減肥／211餐盤】隨著年紀漸長，老化是無可避免的自然規律。台灣一名年屆66歲的醫生就經常被稱讚外表比實際年齡年輕，對此他就分享自己的不老秘訣，指出除了老生常談的控制飲食、運動及睡眠之外，保持1種狀態亦十分重要。

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台灣減重名醫宋晏仁近日在診所YouTube頻道發布影片，表示每次談論健康議題，基本上都不外乎圍繞飲食、運動及睡眠，而他目前亦幾乎每天都會踩單車訓練體能，直言這3方面的實踐確實對身為「法定老人」的自己帶來很多正面影響。

不過除了這些耳熟能詳的秘訣之外，他亦強調學習的重要性，認為應該讓自己一直保持學習的狀態，指出學習的動力一旦被拉起來，每天都有讀不完的東西，笑言「這樣怎麼會有時間去老！」

宋晏仁又透露，他目前正在學習大提琴，並提到在練習過程中經常需要面臨許多指法上的挑戰，以及對樂譜的判讀。對此他就指出，無論是獲取知識，抑或習得身體上的技能，學習都是對抗老化的好方法。

更多相關報道：減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥　靠2招9個月激減88磅變型男

他最後總結，「輸入」很重要，不管是吃進去的食物，還是學習到新知識，都可以成為保持年輕的秘訣。

此外，宋晏仁亦曾在頻道上分享自身減肥經歷，坦言自己曾因為過重而令身體發出警號，更一度因胸悶和呼吸急促而需要入院治療，照心電圖後發現心肌缺血。當時的健檢報告顯示他已出現糖尿病前期的症狀，他亦因此下定決心減肥，無奈卻找不到能夠持之以恆的方法。

之後他在某次講座中聽到「211健康餐盤」的理念，並採用這種飲食法減肥，最終成功在2014年2月至8月間，亦即半年左右的時間，從92公斤（約203磅）減至73公斤（約161磅），且至今都沒有反彈。

解構「211餐盤減肥法」

到底甚麼是「211餐盤減肥法」？宋晏仁就解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

「211餐盤」飲食原則如下：

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2份蔬菜

  • 蔬菜的種類越多越好，但就需要留意薯仔並不算蔬菜類。
  • 好處：蔬菜熱量較低，且有飽足感，有助補充維他命及提供益生菌

1份優質蛋白質

  • 食物例子包括雞蛋、豆腐、豆類、奶類、瘦肉等。宋晏仁就建議，可選擇雞肉、魚肉、豆類、豆腐和堅果，但需減少攝取紅肉（牛肉、羊肉和豬肉）及芝士，並避免攝取煙肉、火腿、香腸等加工肉類。
  • 好處：攝取蛋白質可保留肌肉，減低患上肌少症的風險，亦能刺激滿足食慾的腸道賀爾蒙多肽YY（PYY），令人有更強烈的飽足感。此外，攝取蛋白質還能刺激升糖素，讓食物出現產熱效應，有助越吃越瘦。

1份全穀類（優質澱粉）

  • 食物例子包括糙米、番薯、小米和全麥麵包等粗糧。與之相反，應注意減少攝取細糧，包括白飯、麵包和麵條等。
  • 好處：攝取澱粉能夠控制醣類攝入量，對減重和糖尿病皆有幫助。

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