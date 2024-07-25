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反黑英雄丨姚子羚張振朗孖住開槍有型　難忘拍日落唯美逃難戲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《反黑英雄》姚子羚與張振朗。

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月24日）播出的第23集，女主角林雪兒（姚子羚飾）竟慘死在大奸角陳祖耀（袁偉豪飾）手上 ！

《反黑英雄》最新劇情講述林雪兒殺了「太子」（謝可逸飾）後遭「太子」父親「金爺」（李家鼎飾）追殺，為爭取時間逃亡，林雪兒向金爺開出10億港元「換命條件」。

經過一輪追逐，心知大限已到的雪兒，向初戀情人徐國賢（張振朗飾）道出殺死「太子」真相其實是為了保護對方，就在徐國賢自責難過的一刻，林雪兒選擇「告別」，最終於停機坪遭突然殺出的陳祖耀活活勒死。

反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇

《反黑英雄》

對於女主角「逆光環」下線，不少網民大感難過兼難以置信，責怪編劇「殺死」林雪兒的同時，又直指振朗與子羚這對「白月光CP」既浪漫又虐心，是令人「一看就上癮」的CP配：「最愛他們這一對，眼裏好有愛，都很深情」、「他倆很般配，完全不夠看」。

據知，林雪兒雖然已死，但餘下兩集還會曝光更多關於雪兒和徐國賢的虐心浪漫位，有搶先看過大結局的網民留言直指：「最後3集很好哭」，絕對值得期待。

《反黑英雄》

對於與振朗CP配成功入屋，姚子羚受訪時笑言多謝觀眾支持：「啲網民都戥我哋緊張，特別係已經睇埋結局嘅內地網民，佢哋都仲有留言畀我哋話『意難平』，話好唔相信個結局係咁。

子羚續指今次是首次真正跟振朗合作演感情戲：「我哋本身都熟嘅，所以演起嚟都有默契。」又甜笑著大讚振朗眼神確實深情：「有唔少人讚佢Bling Bling眼。」

《反黑英雄》

談到昨晚《反黑英雄》內被振朗拖著逃亡的場口拍得十分唯美。

子羚透露劇組拍時落足功夫、心機及時間：「我記得導演拍嗰時想唯美同淒美啲，所以佢哋都花咗唔少時間去拍啲Shot，仲擺咗一條好長嘅車軌去褦住我哋拍，我好少見有咁長車軌，就係為咗追住個日落。佢哋有拍手又有拍剪影，我覺得都係呢啲咁唯美嘅鏡頭，令到呢對CP嘅感情線更加豐富。」

至於與振朗型到爆裂的「一跪一企」開槍畫面，子羚笑言有「諗過度過」：「我有思考要型啲定係生疏啲，因為林雪兒人設上冇殺過人，除咗太子，又唔係好識打，但為咗配合番型到咁嘅振朗，我都決定咗要型番少少，好開心網民都好滿意個效果，林雪兒終於有個型啲嘅Shot。」

除振朗，子羚與袁偉豪Ben原來亦是首度正式合作，子羚更笑言與Ben劇中唯一一場對手戲就是遭對方勒死，並大讚Ben很照顧對手：「拍呢場戲前有同武術組溝通，佢哋話會用鋼絲勒死我，但就做足安全措施喺鋼絲度套咗條膠管，等我唔會𠝹親，阿Ben好錫我，因為場戲講我被勒到要瞓落佢度，我哋試位時阿Ben有用隻腳頂住我，等我唔會跌低。」

她續指：「到正式拍時，我都有叫Ben放心畀力，等我可以演得真實啲。因為勒頸個反應其實幾難演，因為要有嗰種窒息感覺先至真，武指有畀貼士我話拍時可以閉一陣氣，令自己缺氧，當你缺氧暈暈地時就係嗰種感覺，咁先有啲生理反應配合到，所以拍嗰陣我都有忍住呼吸。」

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