小一報名｜直資名校創立逾170年名人輩出　聖保羅書院小學小一報名【附面試貼士】

▲ 聖保羅書院小學將於7月29日至8月16日接受2025/26年度小一入學申請。

【小一報名/小一面試/直資小學/直資男校/聖保羅書院小學/高才通】位於港島南區的傳統直資男校聖保羅書院小學（下稱聖保羅），校友不乏社會名人，因此深受本港家長歡迎。聖保羅將於7月29日至8月16日接受2025/26年度小一入學申請，家長可選擇網上或親身到校遞交。

最新影片推介：

根據聖保羅的學校網頁資料，學校於7月29日上午10時至8月16日晚上10時接受2025/26年度小一入學申請，家長可選擇網上遞交【按此連結】或親身遞交。

網上遞交申請時間為7月29日上午10時至8月16日晚上10時，而親臨報名，家長須於8月16日上午10時至下午4時親臨辦理手續。遞交網上或親臨報名申請表，均須繳付50元申請費用，並遞交下列文件：

i) 學生彩色近照(JPG)

ii) 幼稚園中班上、下學期成績表(PDF)

iii) 與校方關係證明(PDF) (若適用)

*所有文件不用釘裝

延伸閱讀：小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

9月10日起獲取第一輪面試資訊

學校在收到申請表後，會以SMS通知家長查收電郵確認申請。學校回覆的電郵內附個人申請編號、戶口登入名稱及密碼，以供家長查閱資料、獲取資訊及遞交資料之用。

申請者可於2024年9月10日起閱覽本校網頁，以獲取第一輪面試的相關資訊。首輪面試除了申請者出世紙或身份證正本作核對外，毋須提交其他資料，若有附加資料如Portfolio，可於第二輪面試時遞交，最多5張雙面A4，即合共10版。學校不接受以郵寄或速遞遞交申請。

▲ 聖保羅書院小學校長麥志豪分享小一面試貼士。（湯炳強攝）

聖保羅書院小學｜校長分享面試貼士

校長麥志豪過往接受TOPick訪問指，聖保羅按男生好動活躍的天性設計課程，推行多元教育，培育具好奇心、勇於接受挑戰、品格優良的學生。而學生只要在校內評估達標，並有良好操行，便可直升聖保聖書院。

所有報讀學生均獲面試機會，學生會以小組形式進行不同任務，例如砌積木、畫畫、匯報等，從而了解他們的閱讀、協作和表達能力等。而在正式面試前，孩子會有約10分鐘時間，在遊戲房自由活動，期間老師會觀察小朋友的相處。

次輪面試就會由校長及副校長個別面見小朋友，家長會坐於屏風後觀看流程，但不會參與。面試內容生活化，例如過往曾問過「孩子假期會跟父母到哪裡玩」、「乘搭甚麼交通工具」等。

學校資料 學校名稱 聖保羅書院小學 地址 香港域多利道777號 電話 3710 1777 學校網址 按此連結

延伸閱讀：小一面試︱拆解直私小面試考核重點 升小專家提醒注意「陷阱位」【附面試攻略】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】