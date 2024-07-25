遺產分配｜媽媽將遺產留給好賭成性兒子 女兒任勞任怨照顧癌母終老

▲ 《全職乖孫》劇照

很少用味道來形容一齣電影，但這天跟老伴看罷「全職乖孫」，就有一種酸酸甜甜的觀後感。

故事很簡單，就是說一位婆婆徘徊在生死邊緣，三位兒女（兩仔一女）有孝有不孝的，當然掛念與照顧的責任就落在女兒身上，兩個兒子各有各忙，愛理不理。但女兒也要生活，就把照顧責任交託給兒子明仔。本來，明仔也是心懷不軌，希望婆婆照顧之餘也會把遺產留給他。但當他用心照顧，婆婆用情回應，兩婆孫日久生情，那份濃濃的「婆孫情」早已超越「金錢報酬」的範疇。

故事的酸，是因為當中很多傳統華人的觀念，如重男輕女，把家產傳給兒子，但照顧他的家人（特別是女兒）卻分不到分毫。最讓人觸動也難過的是：當婆婆知道自己患上癌症，不久人世的時候，去探訪她的有錢哥哥，希望對方能幫她一把，買ㄧ幅墓地給她。怎料哥哥斷然拒絕，是妹妹的婆婆生氣了，想到昔日全心全意照顧自己的父母，但父母卻把遺產給了唯一的兒子，她卻是一無所得。那位哥哥還說：「你是外嫁女，是潑出去的水……」這類的話，相信不少像我們同齡的女人都聽過。那是一種難以言喻的「酸溜溜」。

故事的甜，是看到兩婆孫之間的互動。從早期婆婆叫乖孫做「死仔包」，因為猜疑乖孫也是想搶奪她的「家產」，至後來買恤衫給乖孫，向乖孫道歉說不該稱呼他「死仔包」。還有乖孫在她彌留之際，送殯之時的飲泣或嚎啕大哭，都會引發我這個婆婆的無限想像。如果有天，我病了，老了，我的乖孫會照顧我嗎？這是我按捺不住的聯想啊！

我常鼓勵已婚夫妻，有空的話，一起去看一齣電影。但要慎選。就像這齣，看罷以後，跟老伴談了很多的課題，包括生死，對女兒的叮嚀，跟乖孫的關係等。十分欣賞劇中的婆婆，她早看透三個子女覬覦她的那棟房子，只是看透而不拆穿，對子女的講話永遠留有餘地。就算小兒子阿水好賭成性，欠下巨債，婆婆仍是把房子留給他。

更讓人感動的是婆婆的女兒，她對媽媽的愛，是很純粹的，沒有任何想要家產的企圖。說真的，這豈不正是我接觸過的女兒們，她們對家庭對父母的無償付出，成為任勞任怨照顧者那份犧牲的大愛嗎？

回到家中，仍細味咀嚼劇中的味道。原來，那是「先酸後甜」的……

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