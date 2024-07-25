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反爆竊｜新界西警方拘捕6人　涉及入屋爆竊

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

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警方開記者會交代。（曾秋文攝）

警方新界北總區於7月中旬，展開代號「帝聯」反爆竊行動，針對屯門、元朗和落馬洲區的爆竊案，拘捕5男1女。

新界北總區情報組總督察徐嘉頴表示，暑假期間大多市民會外出旅遊，警方為防止賊人有機可乘，在本月動員新界北總區軍裝部和刑事部人員，在新界多個地點巡查，拘捕5男1女，年齡介乎26至73歲，報稱任職司機、廚師和無業，涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」罪。

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被捕人士涉嫌干犯5宗發生在屯門、元朗和落馬洲的爆竊和企圖爆竊案，涉及財物包括現金、電子器材、音響器材、黃金擺設和銅線等，總值約11萬元。

調查顯示賊人主要針對鄉郊地方和低密度保安措施較少的住宅或商舖。警方聯同飛行服務隊展開跨部門的聯合行動，以情報主導展開陸空兩路巡邏，直升機在高空進行搜查，新界北衝鋒隊人員使用無人機在險要地形、偏僻山嶺搜查隱蔽賊人藏身位置；快速應變部隊在密林和山嶺加強搜查可疑人士。

此外，機動部隊、前線軍裝人員和特遣隊則無間斷在市區和鄉村進行高調巡邏，交通部人員在不同時段設立路障截查可疑車輛。

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