解夢｜夢見甩牙是「家有喪事」象徵？ 蘭子：那年我爸爸真的離世了

▲ 蘭子分享自己好鍾意研究夢，家中亦有好多關於夢的書。

我是一個非常愛發夢的人。發好夢會笑出聲，發惡夢會喊醒。我好相信夢帶比我的任何啟示。記得我在選香港小姐初賽前一晚，夢見在個舞台上，有一道好靚的光線照射住我，那刻感覺好開心，結果那天晚上比賽，我可以成為最上鏡小姐；而那個感受同夢中一樣，美麗開心。

91年我做了一個牙齒掉落的夢，夢醒後不知何解我又驚又傷心，周圍問人夢見甩牙有什麼意思？古書有明確指出掉牙乃「家有喪事」象徵，夢見自己掉牙，係噩運預兆，書中解曰：因為牙是外露的骨骼組織，掉牙意味著「骨肉分離」。結果那年我爸爸真的離世了。

夢真的好神奇，現實未得到或者有機會永遠得不到的事，在夢中都可以發生。我現在最開心就是跟夢到爸爸媽媽在我夢鄉同我相聚，深深感受到他們好像依然在我身邊。

因此我真的好鍾意研究夢，家中亦有好多關於夢的書，其中一本《解夢大師》，佢把時間軸概念設定在夢境中，認為夢境是人類穿越的媒介。夢境人人都有，就算動物都有，我見到我隻狗亦會發開口夢兼手腳爬爬，好得意。夢境真的亦幻亦真…你有沒有試過，夢醒時候，還以為自己依然留在夢境內，整天情緒都沉澱在那個夢境中？我時常發生這個情況。正如佛洛伊德講過：夢境其實就是關於人的潛意識，亦透露出對於自己在現實當中，好多已知或未知的事情或隱喻。

好記得那套電影《潛行凶間》（Inception） ，主角利用潛意識夢境完成不可能的任務，我沒有像他一樣那麽厲害，但現在我會告訴自己盡量不要帶著困擾上床。臨睡前，睇溫馨的戲種或者聽輕鬆的音樂，盡量幫自己發個好夢，sweet dream！

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