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靚太安樂窩｜日日被問大圍好唔好住？ 方健儀從衣食住行4方面分享：非常珍惜

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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方健儀從衣食住行4個方面分享大圍生活。

時光飛逝到一個點！一年前的今天，我樓下的商場圍方開幕，我正式打破從小到大搬進新地方即做開荒牛的宿命。這365天，我幾乎天天在這裡留下腳毛，也幾乎天天被問及：「你嗰度好唔好住？」。不如我從衣食住行4方面一次過解答。

「衣」：已戒掉「病態購物」的我，其實服裝店是否在附近，對我影響不大。不過，當遇到危急關頭，你會發現樓下有商場的確是恩賜。記得有一次我趕著出門做司儀，穿著逾10年的西褲突然「爆軚」，沒有替代品，我慌忙之際跑到樓下Uniqlo，買一條$2XX的黑褲頂檔，質地長度一拍即合。而緣份使言，我的主要服裝贊助店Howlstudio也在圍方開店，實在帶來不少便利。

「食」：記得商場的同事講過，圍方沒有名店，也沒有米芝蓮食店，因為它的定位是地區商場，食肆比例比一般商場多。聽過有朋友說圍方餐廳偏貴，嘗過絕大部分餐廳的我則認為豐儉由人，最緊要識選擇。我頗喜歡吃「流口水」，$4X元一大碗米線，店員笑說比隔鄰的快餐店更便宜。喜愛喝咖啡的我，更在NOC儲到終身9折積分，實在是成就解鎖。

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「住」：過去一年我經常在家中拍片，相信大家都知道我多喜愛自己的安樂窩，在此不贅。我只想說一個自己從未試過的經驗：從前打風一定躲在家，現在商場在腳下，即使天氣惡劣，仍可滴水不沾到樓下看戲及開餐。

「行」：作為居民，我很喜愛港鐵連接圍方的H出口，特別是在馬鞍山探完兩老，或在石門上完健身堂後，搭屯馬綫返大圍，可直接由月台上商場返家，毋須經過人多擠逼的車站大堂。在大圍，交通便利確是最大優勢。友人告知我才發現，大圍是香港地圖的中心。從前在會展0700開工，我要前一晚到灣仔租住酒店省交通時間，現在20分鐘已到達。開銀行戶口時，職員問我到上水分行怕遠嗎？我說我20分鐘可到新界北。本來我家有兩台汽車，這一年坐公共交通工具多了，最近賣出一台，更省錢兼環保。

一年前提過，你可能覺得我以上所說的便利很普通平凡。但對於從來都是開荒牛的我，這種便利帶來的歡欣，難以用筆墨形容，你當我真的鄉下妹出城，我非常珍惜。

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撰文 : 方健儀 傳媒工作者︰包括電視電臺節目主持、司儀、大學兼任講師、傳媒顧問等

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