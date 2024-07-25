  • 33°C
香港時間 : 2024725日 (四) 16:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感高峰｜《中年》浴室歌王6歲仔連續7日高燒入院　顏志恒兒子試用2種抗生素無效

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《中年好聲音》顏志恆的6歲兒子持續高燒7日入院！

【中年好聲音/顏志恒/流感/流感高峰】據衛生防護中心網頁資料，本港正進入7、8月季節性流感高峰期，不少小朋友都因而病倒，嚴重甚至要入院治療。日前《中年好聲音》有「浴室歌王」之稱的顏志恒6歲細仔熹熹持續7日高燒，需要入院治療，試用兩種抗生素都無效，令父母相當憂心！

最新影片:

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

中年好聲音｜顏志恒送細仔入院

日前顏志恒的太太Fion在IG發帖文，表示細仔熹熹生病了︰「完全唔明點解啲菌可以咁鬼勁！持續7日高燒，試咗兩隻抗生素都唔得，唯有入院，今晚等醫生巡訪就出院喇！」她補充︰「一返到屋企，我即刻叫佢刷牙，佢話唔得我要休息一陣先，跟住就見到佢已經爬咗上沙發咁樣瞓着……」不少網民留言祝熹熹早日康復。

幸好熹熹已經出院回家休養，網民都祝他早日康復，而顏志恒沒有透露細仔患上什麼疾病，不過從顏太上載的照片可見，熹熹在醫院中食麵時有笑容及有胃口，證明沒有什麼大礙，父母都可以放下心頭大石。

點擊圖片放大
+9
+8

中年好聲音｜顏志恒熱愛家庭生活

憑《中年好聲音》走紅的顏志恒與太太育有兩子，社交網有不少家庭照，是太太與兒子眼中的好爸爸。與太太結婚10多年的顏志恒，自小熱愛唱歌，愛以浴室作為舞台，故比賽間被封為「浴室歌王」。太太對他的歌聲甚為欣賞，極力推薦他參加歌唱比賽，比賽時顏志恒於大多演繹8、90年代具的情歌及勵志歌，例如張學友的《我應該》、陳百強的《摘星》等，最終獲得第一屆《中年好聲音》第5名。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

兒童健康︱2歲童染梅毒險釀家變　嫲嫲檢查呈陽性疑1個習慣傳染孫仔【附預防方法】
13:19 2024/05/24
兒童健康︱2歲童染梅毒險釀家變　嫲嫲檢查呈陽性疑1個習慣傳染孫仔【附預防方法】
兒童健康｜「正向教育課程」助父母改善育兒技巧　精神科醫生：幼兒打好心理健康基礎可減低患精神病風險
12:41 2024/05/28
兒童健康｜「正向教育課程」助父母改善育兒技巧　精神科醫生：幼兒打好心理健康基礎可減低患精神病風險
兒童健康｜男童腹痛發燒揭沙門氏菌中毒　醫生揭食飯做錯2件事超高危【附7情況即求醫】
19:16 2024/06/14
兒童健康｜男童腹痛發燒揭沙門氏菌中毒　醫生揭食飯做錯2件事超高危【附7情況即求醫】

你可能感興趣

兒童健康︱2歲童染梅毒險釀家變　嫲嫲檢查呈陽性疑1個習慣傳染孫仔【附預防方法】
13:19 2024/05/24
兒童健康︱2歲童染梅毒險釀家變　嫲嫲檢查呈陽性疑1個習慣傳染孫仔【附預防方法】
兒童健康｜「正向教育課程」助父母改善育兒技巧　精神科醫生：幼兒打好心理健康基礎可減低患精神病風險
12:41 2024/05/28
兒童健康｜「正向教育課程」助父母改善育兒技巧　精神科醫生：幼兒打好心理健康基礎可減低患精神病風險
兒童健康｜男童腹痛發燒揭沙門氏菌中毒　醫生揭食飯做錯2件事超高危【附7情況即求醫】
19:16 2024/06/14
兒童健康｜男童腹痛發燒揭沙門氏菌中毒　醫生揭食飯做錯2件事超高危【附7情況即求醫】
兒童健康 顏志恒 家庭教育 中年好聲音 流感 抗生素

最高瀏覽

最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇