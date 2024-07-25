流感高峰｜《中年》浴室歌王6歲仔連續7日高燒入院　顏志恒兒子試用2種抗生素無效

▲ 《中年好聲音》顏志恆的6歲兒子持續高燒7日入院！

【中年好聲音/顏志恒/流感/流感高峰】據衛生防護中心網頁資料，本港正進入7、8月季節性流感高峰期，不少小朋友都因而病倒，嚴重甚至要入院治療。日前《中年好聲音》有「浴室歌王」之稱的顏志恒6歲細仔熹熹持續7日高燒，需要入院治療，試用兩種抗生素都無效，令父母相當憂心！

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中年好聲音｜顏志恒送細仔入院

日前顏志恒的太太Fion在IG發帖文，表示細仔熹熹生病了︰「完全唔明點解啲菌可以咁鬼勁！持續7日高燒，試咗兩隻抗生素都唔得，唯有入院，今晚等醫生巡訪就出院喇！」她補充︰「一返到屋企，我即刻叫佢刷牙，佢話唔得我要休息一陣先，跟住就見到佢已經爬咗上沙發咁樣瞓着……」不少網民留言祝熹熹早日康復。

幸好熹熹已經出院回家休養，網民都祝他早日康復，而顏志恒沒有透露細仔患上什麼疾病，不過從顏太上載的照片可見，熹熹在醫院中食麵時有笑容及有胃口，證明沒有什麼大礙，父母都可以放下心頭大石。

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中年好聲音｜顏志恒熱愛家庭生活

憑《中年好聲音》走紅的顏志恒與太太育有兩子，社交網有不少家庭照，是太太與兒子眼中的好爸爸。與太太結婚10多年的顏志恒，自小熱愛唱歌，愛以浴室作為舞台，故比賽間被封為「浴室歌王」。太太對他的歌聲甚為欣賞，極力推薦他參加歌唱比賽，比賽時顏志恒於大多演繹8、90年代具的情歌及勵志歌，例如張學友的《我應該》、陳百強的《摘星》等，最終獲得第一屆《中年好聲音》第5名。

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