職場Gossip｜海味公司防員工跳槽沒收手機　返工變「坐監」斷六親經常OT

▲ 海味公司為防員工跳槽沒收手機，返工不止變「坐監」，更要經常OT。

【Executive Mommy】身為管理層，明白下屬有壓力，都需要少少MeTime放鬆一下，最近本人留意到有公司竟然要求員工交出手機！近日有港男在網上討論區發文，表示有同事的朋友曾在一間會沒收員工手機的公司工作，如若有事要找他，就必須透過公司電話聯絡，加上經常需要加班，「幾乎是要斷六親」。朋友解釋公司會有此規定，是擔心員工會跳槽和洩漏公司秘密。樓主認為公司要「留人」，最簡單是改善工作環境及福利，自然便不會有人離職。

海味公司返工時間沒收員工手機

該名港男近日於香港討論區以「一返工就要沒收手機」為題發文，表示以往有同事的朋友曾在一間海味公司工作，該公司在工作時間就會沒收員工的手機，直至收工才會交還，變相身邊的人要待他收工後才可以聯絡他，若有任何急事，就需要透過公司電話。

如果有需要打電話，就要用公司的電話。（員工的秘密就會被全公司的人聽到晒）

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沒收手機防員工跳槽

友人解釋公司之所以會這樣做，其一是害怕員工洩漏公司秘密，其二是擔心員工跳槽，在工作時接聽面試電話。不過友人指該公司工作壓力大，需要加班，上班猶如「斷六親」，自然難以留著員工，所以他工作兩年後便離職，而該公司則不斷舉辦招聘日和在求職網站聘請員工，相信是因為工作過於繁忙，經常有員工辭職。樓主認為只要改善工作環境及福利，平衡員工的工作與生活，自然可以「留人」、「唔會成日有人離職」。另外，樓主續指，該公司曾有知名藝人代言。

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網民批返工變「坐監」

帖文一出，引來一眾網民熱議，有人笑言該公司是「小學雞」，不讓員工用手機，也有網民指公司沒收手機，要小心手機內的個人資料，「沒收後完全唔知人地做過乜」。

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