  • 32°C
香港時間 : 2024725日 (四) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場Gossip｜海味公司防員工跳槽沒收手機　返工變「坐監」斷六親經常OT

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海味公司為防員工跳槽沒收手機，返工不止變「坐監」，更要經常OT。

【Executive Mommy】身為管理層，明白下屬有壓力，都需要少少MeTime放鬆一下，最近本人留意到有公司竟然要求員工交出手機！近日有港男在網上討論區發文，表示有同事的朋友曾在一間會沒收員工手機的公司工作，如若有事要找他，就必須透過公司電話聯絡，加上經常需要加班，「幾乎是要斷六親」。朋友解釋公司會有此規定，是擔心員工會跳槽和洩漏公司秘密。樓主認為公司要「留人」，最簡單是改善工作環境及福利，自然便不會有人離職。

海味公司返工時間沒收員工手機

該名港男近日於香港討論區以「一返工就要沒收手機」為題發文，表示以往有同事的朋友曾在一間海味公司工作，該公司在工作時間就會沒收員工的手機，直至收工才會交還，變相身邊的人要待他收工後才可以聯絡他，若有任何急事，就需要透過公司電話。

如果有需要打電話，就要用公司的電話。（員工的秘密就會被全公司的人聽到晒）

最新影片推介：

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

沒收手機防員工跳槽

友人解釋公司之所以會這樣做，其一是害怕員工洩漏公司秘密，其二是擔心員工跳槽，在工作時接聽面試電話。不過友人指該公司工作壓力大，需要加班，上班猶如「斷六親」，自然難以留著員工，所以他工作兩年後便離職，而該公司則不斷舉辦招聘日和在求職網站聘請員工，相信是因為工作過於繁忙，經常有員工辭職。樓主認為只要改善工作環境及福利，平衡員工的工作與生活，自然可以「留人」、「唔會成日有人離職」。另外，樓主續指，該公司曾有知名藝人代言。

同場加映：10個極品上司行為

點擊圖片放大
+7
+6

網民批返工變「坐監」

帖文一出，引來一眾網民熱議，有人笑言該公司是「小學雞」，不讓員工用手機，也有網民指公司沒收手機，要小心手機內的個人資料，「沒收後完全唔知人地做過乜」。

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

追逐夢想｜社會吹捧有「夢想」的人才是人上人 沒有夢想仍有權活得有質感
20:08 2024/07/19
追逐夢想｜社會吹捧有「夢想」的人才是人上人 沒有夢想仍有權活得有質感
退休生活｜一生只為生計和家庭打拼 退休後無所事事淪落與老伴罵戰
20:23 2024/07/19
退休生活｜一生只為生計和家庭打拼 退休後無所事事淪落與老伴罵戰
離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯
17:56 2024/07/23
離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯

你可能感興趣

追逐夢想｜社會吹捧有「夢想」的人才是人上人 沒有夢想仍有權活得有質感
20:08 2024/07/19
追逐夢想｜社會吹捧有「夢想」的人才是人上人 沒有夢想仍有權活得有質感
退休生活｜一生只為生計和家庭打拼 退休後無所事事淪落與老伴罵戰
20:23 2024/07/19
退休生活｜一生只為生計和家庭打拼 退休後無所事事淪落與老伴罵戰
離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯
17:56 2024/07/23
離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯
職場文化 網絡熱話 跳槽 辭職 海味 網上討論區

最高瀏覽

最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇