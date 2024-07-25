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LOONG9成員｜TVB小編幫妙音龍子起新朵？　 冼靖峰「被改姓」效果超爆笑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 48 分鐘前

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冼靖峰「被改姓」！

LOONG 9成員冼靖峰（Archie）本身已經有稱號「妙音龍子」，現時TVB再送他一新稱號？

事緣TVB在社交平台公布下星期活動名單，見宣傳相中有Archie、劉穎鏇、何沛珈、何泳芍等藝人，但唯獨是Archie的中文名有錯！

TVB年中節目巡禮｜冼靖峰回應與方皓玟緋聞　與LOONG 9成員嚴陣以待首個香港活動

冼靖峰「被改姓」

TVB小編上載一張錯名字的圖片，冼、洗分不清，把冼靖峰寫成「洗靖峰」，強行把Archie改成洗。小編已很快把「錯版」帖文刪去，但已不及網民手快把圖片截圖！

網民表示：「自己人都打錯名」、「洗完，乾淨晒啦！」、「乾淨晒」、「好彩佢唔係打洗淨峰」、「自己人都打錯名」。

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曾抗拒「妙音龍子」？

Archie曾在TOPick專訪中第一次看到稱號「妙音龍子」的情況，他當時心想「好啦」然後輕輕笑了。

他大方直說：「我曾問可否轉另一個稱號，後來知道妙音龍子是『食諧音』，但我忘記了是甚麼。我得到了另一個稱號作選擇，不過現時就不可透露，看過另一個稱號後就決定選擇『妙音龍子』，我覺得另一個稱號不太相關。」

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