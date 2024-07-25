LOONG9成員｜TVB小編幫妙音龍子起新朵？ 冼靖峰「被改姓」效果超爆笑
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 48 分鐘前
LOONG 9成員冼靖峰（Archie）本身已經有稱號「妙音龍子」，現時TVB再送他一新稱號？
事緣TVB在社交平台公布下星期活動名單，見宣傳相中有Archie、劉穎鏇、何沛珈、何泳芍等藝人，但唯獨是Archie的中文名有錯！
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冼靖峰「被改姓」
TVB小編上載一張錯名字的圖片，冼、洗分不清，把冼靖峰寫成「洗靖峰」，強行把Archie改成洗。小編已很快把「錯版」帖文刪去，但已不及網民手快把圖片截圖！
網民表示：「自己人都打錯名」、「洗完，乾淨晒啦！」、「乾淨晒」、「好彩佢唔係打洗淨峰」、「自己人都打錯名」。
曾抗拒「妙音龍子」？
Archie曾在TOPick專訪中第一次看到稱號「妙音龍子」的情況，他當時心想「好啦」然後輕輕笑了。
他大方直說：「我曾問可否轉另一個稱號，後來知道妙音龍子是『食諧音』，但我忘記了是甚麼。我得到了另一個稱號作選擇，不過現時就不可透露，看過另一個稱號後就決定選擇『妙音龍子』，我覺得另一個稱號不太相關。」
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