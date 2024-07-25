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中風危機丨心血管病年殺逾萬港人　 7成「血栓」無徵兆　醫生教3招保命自測

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

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【腦中風／心肌梗塞／血栓／自測】70％血管阻塞毫無徵兆可言，根據衞生防護中心資料，心血管疾病在香港是導致死亡和疾病的主要原因，2022年便錄得10,655宗相關登記死亡個案。要避免中風，台灣有心臟科醫生便分享了3招自我檢測血栓的方法，包括四肢溫度、測量血壓，以及摸脈搏，更指自測時手的血壓一旦差距超過20mmHg，便要小心。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

台灣心臟科醫生甘宗本在《健康晚點名》節目上分享，動脈阻塞一般有5大症狀，包括疼痛、麻木、蒼白、脈搏消失及癱瘓。市民如果想自我檢測，其實有3大方法，包括量度四肢溫度、量測血壓，以及摸脈搏。

甘宗本指量度四肢溫度時，若過於冰冷情形，就要提高警覺；量度血壓，則是醫院最普遍的使用方式，建議量血壓時，最好兩手量度，一旦發現兩手血壓差距超過20mmHg，就要懷疑是否有血管堵塞或狹窄情形，而且最好儘快求醫。不過他又補充，若真的發現血壓不太正常時，也無需過份緊張，因為可能是過度焦慮，或未有充足的休息所致，建議先休息10分鐘後再量第2次，或遵守「722原則」，也就是連續7天測量、早晚各量1次，以及每次量兩遍。

同場加映: 中風危機｜40歲男子食綠豆沙消暑突中風　醫生嘆做錯3件事肇禍

至於摸脈博的形式，甘宗本指，方法是將兩根手指頭輕放在手腕處，就如同中醫把脈，若無法感受到明顯脈搏跳動，就得注意。他又指，腳部脈博其實同樣可藉由兩根手指頭來觸摸檢查。不過，有些年輕女性可能會摸不到足背脈搏，不一定是有問題，往往是血管比較纖細所致。甘宗本提醒，當發現兩隻腳的粗細、溫度有明顯差別時，應盡快就醫檢查，只要兩邊不對稱，且又是突然發生的，通常都不要掉以輕心較好。

正值炎夏，甘宗本指夏天有5大因素令心肌梗塞風險增加: 

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