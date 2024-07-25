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鍾嘉欣盼演藝事業如汪明荃般長青　靚媽凍齡有術分享秘訣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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鍾嘉欣回港出席活動大開金口。

下月將到廣州舉行演唱會的鍾嘉欣，日前出席保健品牌產品活動並大開金口，正好為個唱注下「強心針」。鍾嘉欣還期望年底推出一首勵志新歌送給粉絲，作為自己入行20年的一個紀念。

鍾嘉欣盼在港開騷

宣布全面復出的鍾嘉欣日前出席活動，分享健康心得又即場獻唱金曲，仿如預演演唱會般，令現場Encore之聲不絕於耳。

嘉欣謙稱其實每次上台唱歌總略帶緊張，很感恩大會Forever Living給她預演機會，令她早日感受舞台的張力，談到演唱會籌備進度，嘉欣笑言幸得老公和子女的支持，已準備得「八八九九」，稱：「我成日同仔女喺屋企練歌，囡囡最鍾意我首《Love Love Love》及《最幸福的事》。」嘉欣續說，香港是其歌唱事業起步點，最大夢想還是在港開個唱。

鍾嘉欣當媽媽後不斷學習新事物　星級靚媽：總想成為孩子人生導師

鍾嘉欣將在下月於廣州舉行演唱會。

演藝事業恨似汪明荃

自2015年宣布結婚並移居加拿大，鍾嘉欣坦言心中一直牽掛着支持她的人，故多年來即使在外國生活，亦會在能力範圍內保持最佳狀態，尤其注重美容，她笑言如今已是「美容達人」。

嘉欣自言最希望如汪明荃一樣，能夠透過演藝事業一直陪伴大家成長，用正能量打動人心，在今年入行廿載的特別日子， 決定籌備推出一首勵志新歌送給粉絲，期望以歌曲灌輸正能量，讓大家走出黑暗。

鍾嘉欣以汪阿姐為榜樣。

分享凍齡秘訣

提到健康保養，鍾嘉欣分享她的凍齡秘訣，是每天吃早餐前先飲一杯暖水、檸檬水等清腸胃。近年，她又愛上焗桑拿，還意在家中添置桑拿室，更自爆平時勤敷面膜，養成白滑肌膚。

嘉欣亦很注重小朋友健康，反而老公態度則較隨性，表示：「仔女都好好動，囝囝愛玩冰球，我同老公夢想佢將來做冰球運動員；囡囡就喜歡網球，同老公一樣，佢已贏獎無數，反而我最冇運動底子。」

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