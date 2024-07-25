偏頭痛｜女子偏頭痛30年止痛藥無效　出現情緒低落欲輕生醫生靠2招治好頭痛【附頭痛6大成因】

▲ 女子偏頭痛30年止痛藥無效，出現情緒低落欲輕生，醫生靠2招治好頭痛。

【頭痛／偏頭痛／都市病／止痛藥／情緒低落】「頭痛」是都市人常見的一部分，不少人會自行購買止痛藥服用。不過，台灣一名57歲女子，已出現偏頭痛30年，且近年愈來愈嚴重，止痛藥已無法控制，甚至出現「活不下去」的念頭。所幸，醫生用了2招為她治療，令她頭痛症狀大幅緩解。

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偏頭痛逾30年止痛藥無效

綜合台媒報道，台灣一名57歲的吳姓女子，從20多歲時已經開始頭痛，後來甚至幾乎天天頭痛，於是自行購買止痛藥服用。惟近年她的偏頭痛不僅更加頻繁，且疼痛程度愈加嚴重，止痛藥也沒辦法控制，讓她痛苦不堪，甚至出現情緒低落和輕生的念頭。

桃園醫院神經科醫生江宏基為吳女士檢查後，診斷她屬「慢性偏頭痛」。隨後，醫生為她進行肉毒桿菌注射治療，吳女士的頭痛有所改善，生活品質也略有提升，惟效果仍不理想。

之後，經台灣健康保險事前審查通過，吳女士可接受「偏頭痛專屬抑鈣素基因相關肽單株抗體注射」。在同時接受肉毒桿菌注射及單株抗體針劑注射治療後，吳女士的頭痛症狀大幅緩解，而且也不會出現情緒低落和輕生的念頭了。

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關於偏頭痛慢性化

江宏基醫生指出，偏頭痛慢性化的原因包括內在體質的基因因素，以及外在環境的誘發刺激，綜合造成偏頭痛的慢性化。偏頭痛常發生的人群，包括女性、有家族史、肥胖、抑鬱症，以及生活中的壓力事件或狀態，都可能導致偏頭痛慢性化。預防偏頭痛慢性化的保護因子，包括預防性藥物的使用、高教育程度、運動，以及良好的壓力情緒管理。

江醫生強調，當急性偏頭痛發作時，如果沒有得到良好控制，長期下來會導致偏頭痛的敏感化及慢性化。江醫生建議，有頭痛問題的患者，應及早就近接受專業診治，使用適合的預防用藥，以降低偏頭痛慢性化的風險。

頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

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4大類食物頭痛忌食

李醫生指出，有4類食物含有不同誘發頭痛的成份，假如正在頭痛，或有偏頭痛病史，吃了這些食物可能會引發頭痛，或令痛楚加劇。

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誘發頭痛原因

柑橘類：柑橘類水果如橘子、甜橙、柑桔、檸檬等，含有黃酮類化合物，是誘發頭痛的因子之一。

乳製品：羊奶、乳酪、芝士等產品含有酪胺成分，可能會造成血管收縮擴張，繼而產生痙攣疼痛。

醃製肉：香腸、醃肉、臘肉等醃製肉類，含有容易誘發頭痛的亞硝酸鹽及味精等成份。

精製甜食：糖果、蛋糕、雪糕等精製食物，當中的人工添加物、色素、代糖等，同樣會引發頭痛。

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