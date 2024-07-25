STEM比賽︱保良局李城璧中學憑「視障人士搭巴士」方案   勝出社會創新挑戰賽

▲ 保良局李城璧中學憑「視障人士搭巴士」方案 勝出社會創新挑戰賽。

據政府統計，全港有近18萬名殘疾人士，佔總人口2.5%。即是每天遇見100個人裡面，最少應該有兩個有視覺、聽覺、肢體或其他殘疾情況。但你有沒有計算過，每天在公眾場合，平均會遇上多少個殘疾人士？

問我以上問題的，是一位聽障小朋友的母親，這位母親有一個特殊「興趣」，就是發掘街上有聽障或其他殘疾情況的途人，然後教導女兒，殘疾人士一樣可以行街睇戲，讓她知道就算自己與別不同，也不用感到孤單。不過她說，環顧全球，香港殘疾人士在公眾場所的「曝光率」真的十分低，這跟公共設施的設計有關，不便殘疾人士外出。

想起這個問題，是因為出席了港鐵主辧的「Train出光輝每一程」社會創新挑戰賽，冠軍隊伍保良局李城璧中學，憑一個幫助視障人士搭巴士的設計方案，在35間中學脫穎而出，擊敗中華傳道會安柱中學、協恩中學等名校，贏得冠軍。

平時訪問創科、發明家，通常是男生天下；今次的冠軍隊伍，四位同學鄧卓瑩、柯美而、黎雅盈和鄭欽琳，卻是清一色女子組。女生搞創新，較男性優勝的地方是，她們較懂得從人本角度出發，先了解用家需要，再尋找解決方法。成員之一黎雅盈話，為了今次比賽，她們專程去訪問視障人士，被訪者告訴她們，盲人往往無法知道到站巴士號碼和車門位置在哪，只可以請途人幫手，有時甚至要自己帶一張白紙，提醒司機有盲人上車。另一成員鄭欽琳補充，針對視障人士搭巴士的幾個痛點，她們想到利用NFC、GPS等通訊技術，讓失明人士透過手機了解到站巴士資訊，並通知司機將有失明人士上車。

負責老師袁翠遙話，評判讚賞方案能為社會帶來正面影響而且可行性高，港鐵亦有意跟進計劃，希望不久將來應用於港鐵的接駁巴士服務，讓視障人士受惠。我覺得，創意思維，有時最缺乏的不是技術，而是個idea。這個idea又不是來自無中生有的靈感，而是紮實的基本功，例如多閱讀、多走進社區、關心不同階層的人，擴闊自己的視野。

這些同理心教育，在緊逼的中學課程中很多時會被埋沒，李城璧中學的馮雅詩校長，一直在學校做了不少功夫，例如舉辦「長者學苑」活動，推動長幼共融，還有一年一度的「共融周」，曾經邀請有不同特殊學習需要的同學，給他們走到台前的機會，跟全校分享自己的學習需要。這些活動跟那位聽障女兒媽媽的心態一樣，讓有特殊需要人士「被聽見」和「被看見」，其實對雙方而言，都是最好的共融教育。

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