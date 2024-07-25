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《玩轉腦朋友2》成全球史上最賣座動畫　《死侍與狼人》成香港歷來III級片開畫票房冠軍

娛樂

發布時間： 50 分鐘前

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《死侍與狼人》

迪士尼今年兩大重頭片《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）及《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）成績超理想，更是打破多項電影紀錄。

迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》自上月優先場公映後，即成現象級動畫電影，全球票房報捷，截止今日（7月25日）全球已收14.62億，成全球史上動畫票房冠軍，在香港同樣勢如破竹，票房已破6千8百萬元。

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《玩轉腦朋友2》

《死侍與狼人》開畫收近5百萬

Marvel Studios《死侍與狼人》昨日（7月24日）香港搶先美國上映，早上8點半場次已早於預售時售罄，大批粉絲昨天一早到戲院打卡及觀看首場，場面墟冚氣氛熾熱。

有影迷已在晚上二刷，大呼《死侍與狼人》是值得一睇再睇的Marvel 電影。而這熱潮亦成功令《死侍與狼人》成香港史上III級電影開畫票房冠軍及2024年西片開畫票房冠軍，單日開畫票房已接近5百萬元。

《死侍與狼人》

獲頒健力士紀錄證書

另外，《死侍與狼人》電影預告在2月11日發布後，24小時內在不同平台內獲得超過3億6千5百萬次的全球觀看次數，刷新紀錄 ，並於昨晚香港時間零晨，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）獲頒發健力士世界紀錄證書。

身為Wrexham球會班主的賴恩亦另獲得另一張健力士世界紀錄證書，認證球會的主場Racehorse Ground為全球最古老的國際足球場，截止4月5日前已使用了147年31日。

賴恩雷諾士和曉治積曼獲頒發健力士世界紀錄證書。

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