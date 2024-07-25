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香港小姐丨胡杏兒遊馬爾代夫晒白滑靚腿　與老公李乘德玩騎膊馬晒恩愛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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胡杏兒一家五口去馬爾代夫旅遊！

胡杏兒趁著暑假一家五口往馬爾代夫旅遊，杏兒於社交網晒出旅遊照片兼寫道：「終於再次來到這世外桃源！」

見胡杏兒一家五口於海中嬉水，海天一色兼陽光普照，不過或許怕曬黑的關係，胡杏兒上身穿長袖泳衣包到冚，只晒出一雙白滑美腿。

一家五口馬爾代夫消暑

另一張相見李乘德跟太太胡杏兒玩騎膊馬外，他更抱起兒子，真係溫馨得來又係「力的表現」呀！

此外，杏兒跟丈夫各自踩單車載著兒子們，只見兒子開心食雪糕，晚上又一家五口於海邊食晚餐，似乎玩得好盡興，早前曾傳聞杏兒懷上第四胎，旅途中她又踩單車又騎膊馬，傳聞不攻自破！

三孩之母丨胡杏兒感激丈夫助挽救婚姻危機　當媽後忽略老公：眼裡只有孩子

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7年前於世外桃源公佈喜訊

圈中好友楊茜堯（前名楊怡）、姚子羚以及鍾嘉欣也有留言，網民也戥杏幸福：「幸福的女人」、「最幸福的樣子」、「生咗3件都keep得咁好」等。

胡杏兒跟老公似乎對馬爾代夫這地方情有獨鍾，2017年的母親節，杏兒於網上宣佈懷上第一胎，當時她分享於馬爾代夫拍攝的靚相，李乘德還親吻杏兒的肚皮，畫面超幸福。另外早年跟「胡說八道會」的姊妹往當地旅行，當年也拍了不少水著照！

【星二代開學】胡杏兒大仔升小一醒目開學　讀一條龍私立名校年學費9萬

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胡杏兒 娛樂人物職業 演員 家庭關係 娛樂行業 馬爾代夫

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