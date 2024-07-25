著數攻略／免費贈飲

CTgoodjobs《搵Good Job•歎Good Life》

求職展預熱活動︰快閃街站 免費領取冰凍消暑飲品



香港經濟日報集團旗下的一站式求職平台CTgoodjobs，致力為求職者提供更好的搵工體驗，今年首次舉辦《搵Good Job• 歎Good Life》，邀請超過50個本地星級僱主，參加者能從來自20個行業共3萬個職位空缺，尋求最適合自己的工作機會。

《搵Good Job • 歎Good Life》求職展現已接受登記，假如你有意覓尋事業新轉機，不妨參加是次求職展，現場更有歌手吳浩康（Deep）、2013年香港小姐冠軍陳凱琳（Grace）及藝員兼跳舞導師Tsoul的星級分享，並感受由本地插畫師打造的沉浸式主題求職體驗，透過活動的職場小遊戲，有機會贏取總值超過港幣$70,000的豐富獎品。

預熱活動︰快閃街站 免費領取冰凍的消暑飲品



最近本港天氣炎熱，CTgoodjobs向各打工仔打打氣，由7月20日開始，在各區舉辦快閃街站優先登充活動。只要你到《搵Good Job• 歎Good Life》求職展快閃街站預先登記，即可免費領取冰凍消暑飲品，幫你驅走悶熱。

《搵Good Job• 歎Good Life》求職展 - 快閃街站詳細

第1輪 : 7月20、21日（星期六、日）- 已完結

7月20日（六）灣仔北行人天橋（近McDonald’s）

7月21日（日）灣仔北行人天橋（近McDonald’s）

時間：中午12時30分 至 下午6時30分

第2輪 : 7月31日 至 8月3日（星期三、四、五、六）

7月31日（三）觀塘開源道68號（近觀塘廣場）

8月1日（四）鰂魚涌太古坊（近德宏大廈）

8月2日（五）旺角西洋菜南街18-24號（荷里活中心對出隧道出口）

8月3日（六）銅鑼灣記利佐治街（近銅鑼灣地帶）

時間：中午12時30分 至 下午6時30分

第3輪 : 8月10日（星期六）

8月10日（六）佐敦地鐵A出口附近（近佐敦道/白加士街交界）

8月10日（六）尖沙咀海防道 （近臨時街市）

時間：中午12時30分 至 下午6時30分

《搵Good Job • 歎Good Life》求職展

日期：2024年8月10日(六)

時間：11am - 5pm

地點：香港九龍尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際

報名方法：https://ct.hk/A4DWUVnU



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6. CTgoodjobs將保留最終決定權。