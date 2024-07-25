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靚媽精明眼｜維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送二　$147歎全新拉丁美食必試秘魯醃鱸魚

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐推出全新「拉丁美洲自助饗餐」主題，現推出買一送二優惠！（KKday提供圖片）

【靚媽精明眼/自助餐優惠/香港維港凱悅尚萃酒店】暑假小朋友放假，家長一於安排全家食餐好！KKday今日（24日）推出香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐買一送二優惠，可品嚐全新「拉丁美洲自助饗餐」品嚐多款特色佳餚，其中自助午餐可任食秘魯醃鱸魚、烤阿根廷香料西冷牛肉、烤虎蝦，低至每位$134，即睇詳情！

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香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐推出全新「拉丁美洲自助饗餐」主題，除了招牌美饌包括冰鎮海鮮、壽司及刺身之外，還有熱葷包括秘魯醃鱸魚、烤阿根廷香料西冷牛肉、墨西哥玉米餅配以慢煮牛肉、手撕豬肉和炸魚等餡料、阿根廷香烤牛仔骨（自助晚餐、週末及公眾假期自助午餐限定）、秘魯烤雞配青辣椒醬、烤虎蝦、天多利香料烤魚、上湯炒龍蝦鉗（週末自助晚餐限定）、蒜蓉粉絲扇貝（自助晚餐限定）等。

甜品方面則有巴西松露朱古力、焦糖奶醬忌廉芝士阿根廷朱古力蛋糕、三重牛奶蛋糕、即叫即製西班牙油條及焦糖牛奶可麗餅等。而4至10歲小孩更可免費享用餐廳內的Kids Club兒童遊樂區。

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  • 香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐推出全新「拉丁美洲自助饗餐」。（KKday提供圖片） 香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐推出全新「拉丁美洲自助饗餐」。（KKday提供圖片）
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    自助餐優惠詳情：

    預訂日期：2024年7月24日至7月30日23:59
    用餐日期：2024年8月1日至9月11日
    地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓

    【KKday快閃限量搶–買一送二】
    拉丁美洲主題自助午餐
    用餐時間：12:00–14:30
    優惠價：星期一至五$442/2大1小，平均$147/位（原價$1,105/2大1小）
               星期六至日及公眾假期$564/2大1小，平均$188/位（原價$1,410/2大1小）
    *預訂1位成人送1位成人及1位12歲以下小童

    【KKday快閃限量搶–買一送一】
    拉丁美洲主題自助午餐
    用餐時間：12:00–14:30
    優惠價：星期一至五$442/2位，平均$221/位（原價$884/2位）
               星期六至日及公眾假期$564/2位，平均$282/位（原價$1,128/2位）

    4至10歲小孩更可免費享用The Farmhouse咖啡廳內的Kids Club兒童遊樂區。（KKday提供圖片）

    【KKday快閃限量搶–買一送二】
    拉丁美洲主題自助晚餐
    用餐時間：18:00–22:00
    優惠價：星期一至四$831/2大1小，平均$277/位（原價$2,076/2大1小）
               星期五至日及公眾假期$886/2大1小，平均$295/位（原價$2,215/2大1小）
    *預訂1位成人送1位成人及1位12歲以下小童

    【KKday快閃限量搶–買一送一】
    拉丁美洲主題自助晚餐
    用餐時間：18:00–22:00
    優惠價：星期一至四$830/2位，平均$415/位（原價$1,661/2位）
               星期五至日及公眾假期$886/2位，平均$443/位（原價$1,772/2位）

    **以上價錢已包括原價加一服務費

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