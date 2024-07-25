親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次

▲ 旅遊網紅分享招數，託運行李前必做1件事。

【親子遊/親子旅遊/行李箱/託運行李/寄存行李/旅遊保險/索償】每次去旅行，不少人都擔心行李箱在運送過程會遭損毁，因此都會購買旅遊保險，以便向航空及保險公司索償，早前一名美國旅遊網紅建議，只要在託運行李時做1件事，就可以成為索償時最有力證據。

託運行李｜做1件事成索償最有力證據

美國旅遊網紅Robin Taylor不時會在社交平台上分享旅遊見聞和小貼士，在她最新發佈的文章中，她建議排隊託運行李時，可以拍下行李箱的照片和影片，記錄其外觀。她表示此做法救了她2次，因為當行李有損壞時，相片和影片便是向保險公司索償的最有力證據。除了可以幫助索償外，也可以讓機場失物組，更有效地找尋遺失行李。

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不少網民大讚此做法有用，有行李銷售員也指經常會提醒客人要為行李箱拍照，作為申報保險的證據。也有網民表示過往曾用過此方法，結果非常有用。

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