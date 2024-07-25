  • 31°C
香港時間 : 2024725日 (四) 20:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

旅遊網紅分享招數，託運行李前必做1件事。

【親子遊/親子旅遊/行李箱/託運行李/寄存行李/旅遊保險/索償】每次去旅行，不少人都擔心行李箱在運送過程會遭損毁，因此都會購買旅遊保險，以便向航空及保險公司索償，早前一名美國旅遊網紅建議，只要在託運行李時做1件事，就可以成為索償時最有力證據。

託運行李｜做1件事成索償最有力證據

美國旅遊網紅Robin Taylor不時會在社交平台上分享旅遊見聞和小貼士，在她最新發佈的文章中，她建議排隊託運行李時，可以拍下行李箱的照片和影片，記錄其外觀。她表示此做法救了她2次，因為當行李有損壞時，相片和影片便是向保險公司索償的最有力證據。除了可以幫助索償外，也可以讓機場失物組，更有效地找尋遺失行李。

最新影片推介：

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

同場加映：BB旅遊必帶物資清單

點擊圖片放大
+11
+10

旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶 收納師教最方便慳位收納法【有片】

不少網民大讚此做法有用，有行李銷售員也指經常會提醒客人要為行李箱拍照，作為申報保險的證據。也有網民表示過往曾用過此方法，結果非常有用。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為　上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光
14:54 2024/07/12
親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為　上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法【有片】
10:00 2024/07/20
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法【有片】
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
19:52 2024/07/23
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監

你可能感興趣

親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為　上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光
14:54 2024/07/12
親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為　上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法【有片】
10:00 2024/07/20
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法【有片】
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
19:52 2024/07/23
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
旅遊資訊 旅遊保險 機場 航空 社交平台

最高瀏覽

糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間16:05）
腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%
腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%
巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣　證件相曝光被質疑P圖過度
巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣　證件相曝光被質疑P圖過度
無家者哀歌｜堅尼地城伯伯坑渠水洗面　街坊上前協助揭「可悲真相」
無家者哀歌｜堅尼地城伯伯坑渠水洗面　街坊上前協助揭「可悲真相」