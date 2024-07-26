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體臭困擾｜體臭男同事「跨部門搭訕 」登場即飄惡臭　惟因1顧慮全體女同事死忍

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【體臭／臭味／異味／汗臭／狐臭／除臭／止汗】體臭問題影響自身之餘，對身邊人亦可能造成困擾。台灣一名女子日前發帖表示，公司隔壁部門一位男同事經常會到她們的部門聊天，惟該名同事體味極重，加上衛生狀況極為不佳，令全部門同事都感到極為困擾。她們曾想過要向男同事所在部門作出投訴，但又擔心被誤會是職場欺凌，因此一直死忍，並向網民求助尋求解決方法。

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台灣一名女網民周三（24日）於Dcard討論區以「體味很重的同事一直找我聊天怎麼拒絕⋯」為題發文，指隔壁部門一位年約30多歲、但「長得像40幾」，外表禿頭及較胖的男同事經常到她們的部門聊天，即使部門內全是女性，仍一直跟在旁邊說話、從未覺尷尬：

我們在幹嘛那個男同事都全程跟在旁邊，我覺得這樣就算了，畢竟不要影響我們工作就好。

事主呻臭味極難頂 但因1顧慮不敢發聲

惟該名男同事體臭極重，每次到來，整個部門的同事都聞到一股惡臭：「我們部門私下討論過，一致認為這個男同事很臭。」她形容臭味猶如「汗臭味+狐臭+那種衣服發霉的臭味」，加上該名同事說話帶有口臭，手上指甲縫亦藏著黑黑的污垢，令她們感非常困擾。

事主坦言，同事們曾打算向男同事所在部門的主管反映，要求對方不要經常來她們的部們聊天，但又擔心被誤會是職場欺凌，因此全體一直死忍，並發文求助網民，是否有奇招可「勸退」對方。

相關內容：【狐臭問題】不良情緒也可能誘發臭狐     養生達人推介10分鐘茶療減輕狐臭問題

網民：值得同情！

帖文一出，不少網民表示，認為事主應該要坦白告知對方、或在對方每次到來都迴避，讓對方知難而退；亦有網民錯重點，認為男同事集「體臭」、「禿頭」及「肥胖」三為一體，其實亦非常值得同情。

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6大因素易有臭狐

台灣皮膚科醫生陳昱璁曾指出，指腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮，容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質。而臭狐患者，有時容易習慣自己身上的氣味，出現嗅覺疲勞，需要別人提醒才知道自己有臭狐問題。以下6大因素較容易有臭狐︰

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