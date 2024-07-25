靚媽精明眼｜北角海逸酒店自助餐優惠 2位成人價錢6人同享自助餐

▲ 北角海逸酒店自助餐優惠，2位成人價錢6人同享自助餐

北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出夏日快閃優惠，於7月25日至8月4日經酒店 eShop 預訂自助晚餐或假日自助早午餐，即享買2送2及家庭套票優惠，家庭套票只需付2位成人價錢即可6人同享自助餐！

限定優惠包括：預訂日韓之魅自助晚餐或假日自助早午餐買2送2優惠，客人即可獲贈歡迎飲品雪糕咖啡或椰林飄香一杯。

新增家庭6人同行優惠：4 位成人享有半價優惠，同行2位4歲或以下小朋友免費享用自助餐，每位成人更可獲贈歡迎飲品一杯。只需付 2 位成人價錢，即可 6 人享用自助餐！

自助餐優惠｜日韓之魅自助晚餐

自助餐除供應源源不絕的凍海鮮如即開生蠔、鱈場蟹腳、凍蝦、凍蜆及多款刺身外，酒店廚師團隊為食客搜羅極具代表性的食材，複製日、韓地道菜式，包括廚師推介菜式比目魚西京燒、韓式泡菜焗扇貝、照燒日本牛柳粒、清酒蛤蜊及醬烤五花肉等。其他精選菜式包括人蔘

雞湯、瀑布芝士排骨、蝦肉茶碗煮、韓式牛肉炒粉絲及唐揚炸雞等。

為了向客人打造猶如置身日、韓的美食體驗，廚師團隊特別增設多個即時烹調櫃位，為客人即點即製新鮮熱辣美食，7 月份即時烹調櫃位供應火炙牛肉壽司、鱈場蟹腳手卷、壽喜燒、爐端燒、章魚燒、日式豆乳火鍋及天婦羅等。8 月份則供應火炙牛肉壽司、鱈場蟹腳手卷、

大阪燒、日式和牛火鍋、爐端燒及大阪炸串。期間限定特飲：梅實茶、乳酸梳打及無限暢飲清酒。

甜品方面，除即製的日式梳乎厘班戟外，甜點專櫃亦供應多款主題甜品，如日式芝士蛋糕、柚子蜜糖栗子撻、草莓紅豆大福、抹茶巴斯克蛋糕、日本三色糰子及 Movenpick 雪糕等。

酒店於暑假期間特設夏日童樂活動，惠顧星期六及日之自助晚餐，每位小朋友獲贈迷你香蕉船一客。此外，小朋友可以免費參加於晚上 7 時 30 分至 8 時舉行之薄餅製作班，由廚師親授製作薄餅。

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自助餐優惠｜日韓之魅自助晚餐

供應日期︰即日起至 2024 年 9 月 1 日

供應時間︰晚上 6 時 30 分至 10 時

價錢︰星期一至五：成人 HK$668 l 小童(5-11 歲)或長者(60 歲或以上) HK$498

星期六、日及公眾假期：成人 HK$728 l 小童(5-11 歲)或長者(60 歲或以上) HK$538



*eShop 快閃優惠：成人買２送 2 l 家庭６人同行優惠：$1,604 起

- 成人買 1 送 1 由 802 起 / 買 2 送 2 優惠由$1,604 起

- 高達 6 折優惠 – 成人由 468 起 / 小童或長者由$349 起



自助餐優惠｜假日自助早午餐

自助餐除供應源源不絕的凍海鮮如生蠔、鱈場蟹腳、凍蝦、凍蜆、多款刺身及燒肉眼外，酒店廚師團隊為食客精心準備了環球美食，包括德國鹹豬手、蟹肉牛肝菌酥盒、意式香煎豬扒、鹹蛋黃金魷魚及辣酒煮花螺等。此外，客人可以無限暢飲氣泡酒、精選紅 / 白餐酒及汽水。

廚師團隊特別增設即時烹調櫃位，為客人即點即製新鮮熱辣美食包括爐端燒及自選配料港式粥品。甜點專櫃亦供應多款甜品，如黑朱古力布朗尼、意式奶凍、士多啤梨乳酪慕絲蛋糕、綠茶提拉米蘇、藍莓芝士餅及 Movenpick 雪糕等。

酒店於暑假期間特設夏日童樂活動，惠顧自助餐，每位小朋友獲贈迷你香蕉船一客。此外，小朋友可以免費參加於下午 1 時至 1 時 30 分舉行之薄餅製作班，由廚師親授製作薄餅。

假日自助早午餐

供應日期︰2024 年 7 月 1 日至 9 月 1 日 (逢星期六及日)

供應時間︰上午 11 時 30 分至下午 2 時 30 分

價錢︰成人 HK$458 l 小童(5-11 歲)或長者(60 歲或以上) HK$388



**eShop 快閃優惠：

購買 2 位成人，同行 2 位成人 / 長者 / 小童免費 l 家庭６人同行優惠：$1,100



- 高達 75 折優惠，成人$390 / 長者或小童$330



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