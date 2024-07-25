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巴黎奧運｜港乒混雙「黃杜配」抽靚籤避開中國隊　總教練李靜：滿意排位

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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香港乒乓球代表今屆有望爭獎牌。（港協暨奧委會提供）

巴黎奧運乒乓球項目在當地時間周四（24日）完成抽籤，世界排名第4號的混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，首圈將鬥11號種子匈牙利，最快4強才會迎戰日本張本智和與早田希娜組合，且成功避開中國隊。港隊總教練李靜在得悉混雙抽籤對手後面露笑容，指滿意兩人排位，並形容即使面對連場硬仗，也對球員充滿信心。「黃杜配」則指，無論面對任何一隊，都會相信自己，盡量去打好每一場。

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巴黎奧運乒乓項目香港時間周六（27日）深夜開打。港隊今屆派出1男4女運動員角逐4個項目，杜凱琹、李皓晴、朱成竹、吳詠琳同黃鎮廷，已到比賽場館練習兩日，為賽事熱身。

經賽會抽籤，「黃杜配」抽入與中國1號種子王楚欽和孫穎莎的不同賽區，於香港時間周六（27日）晚上10時半的混雙首圈，將對上匈牙利隊的Nandor Ecseki和Dora Madarasz。若成功晉級，次圈大機會鬥西班牙的Alvaro Robles和Maria Xiao；如再過一關，就勢將硬撼2號種子日本張本智和和早田希娜。

男單方面，黃鎮廷64強將鬥從預賽勝出的塞內加爾或尼泊爾選手，次圈大機會迎來硬仗，硬撼2號種子中國樊振東。被列為27號種子的杜凱琹，則會在女單64強鬥朝鮮邊松景，如晉級就有機會在次圈鬥德國11號種子Nina Mittelham。而朱成竹就會在女單64強迎戰中華台北的26號種子簡彤娟。至於上屆勇奪銅牌的港隊女團被列為6號種子，首圈將先鬥瑞典，若勝出有機會在8強硬撼3號種子韓國。

港隊總教練李靜在抽籤結果出爐後見記者，笑言驚魂未定但算滿意「黃杜配」的排位，「就像跑馬一樣排位好重要，希望他們出閘快一點」；又指奧運每場都好艱難，但對球員充滿信心和希望。單打方面，他直言所有對手都難打，但「波係圓嘅」，期望3名球手會有突破。

女團16強先鬥瑞典，李靜就直言難打，稱對手主力為削球手，不易應付，要思考如何布陣，但形容「我們的選手都非同小可，打起上來有勇有謀。」

被問到對哪一項最有期望，李靜說項項都有期望，「和大家想法一樣，大家估估。」他亦稱球隊今屆奧運最大難題是每場對手，笑言「相信每贏一場就解決一個難題。」

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李皓晴 李靜 比賽 匈牙利隊 中華台北 中國隊 杜凱琹 黃鎮廷 塞內加爾 運動

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