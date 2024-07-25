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數字政策｜數字辦今日成立　孫東：數字科技是驅動新質生產力重要元素

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室（數字辦）今日成立。（資料圖片）

創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室（數字辦）今日成立。創新科技及工業局局長孫東表示，數字化可以助力社會經濟發展，提升政府運作效能和革新公共服務。數字科技和數據亦是驅動高質量發展及新質生產力的重要元素。

點擊圖片放大

孫東續稱，數字辦會倡導以創新科技和數據為本的數字政策，全力引領政府各局及部門利用創新科技優化公共服務，落實更多便民利商的數字政府措施，以切合數字時代下不斷轉變的需要和公眾期望。

數字辦將專責在政府內部和不同界別牽頭推動以數據、市民和結果為本的數字政策，提升政府效率和服務，以期讓市民和商界透過數字政府及智慧城市建設獲得更大裨益。

數字辦由數字政策專員帶領，設有數字政府、數據治理及數字基建三個科別，分別制定相關政策和措施，帶動數字政府建設及推動各局及部門應用先進資訊科技，在公共服務方面推陳出新；透過數據治理政策，促進數據開放共享和分析應用；以及加強數字基建和安全，推動產業發展，並深化與內地合作，包括便利跨境數據流動和「跨境通辦」政務服務等舉措。

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