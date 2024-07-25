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金牌司儀丨鄧梓峰坐私人遊艇出海　十郎博學多才家族背景勁

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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鄧梓峰的家族背景不簡單。

「十郎」鄧梓峰幾日前在個人社交平台騷與朋友坐私人遊艇出海的照片，寫道：「打風前出海，竟然風和日麗，又賺咗！ 」另外，在昨日（7月24日）上載灼前高爾夫球的照片，寫道：「今日中午開波，打完十八洞，當然要chok住影張相先！」十分寫意。

其實現年63歲的鄧梓峰不只是TVB的金牌司儀，而且博學多才，上天落海樣樣精，而且是位富二代，家族背景不簡單。

玲玲友情報丨鄧梓峰銘記黃霑授主持技巧　曾華倩踢爆麥玲玲眼甘甘望實十郎

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堪稱十項全能

鄧梓峰的父親鄧廷琮經營空運和海運業務，大哥鄧小宇是作家及「號外」雜誌創辦人，二哥鄧小宙亦是作家，並打理家族生意，鄧氏家族資產高達20億。

不過，鄧梓峰不似一般富二代玩世不恭，30歲已成家立室，與妻子育有4名子女，而且他與子女同樣在美國波士頓大學畢業，可說一家都是學霸。

鄧梓峰精通四文五語，包括中、英、法及德文，此外懂打哥爾夫球、潛水、馬術、劍擊、詠春、筆跡分析，以及駕駛小型私人飛機等，可說十項全能。

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由劉天蘭推薦入行

當年會計系畢業的鄧梓峰放棄高級會計師工作，在1988年，鄧梓峰經哥哥鄧小宇介紹認識劉天蘭，由她推薦入商台任DJ，並和黃子華等7位新人同主持《咪前7先鋒》。1年後，鄧梓峰隨劉天蘭過檔亞洲電視任晨早節目《晨早直播室》的主持，到1991年轉投TVB，當主持及司儀外，也演偶爾拍劇集及電影。

此外，他入娛樂圈前曾當皇家香港軍團（義勇軍），亦曾被送到英國桑德赫斯特皇家軍事學院受訓，故對軍事和飛行知識豐富，他退役時更特別找鑄劍廠量身訂造了一把劍留念，上面刻有「Lieutenant Patrick Dunn」及他的軍人號碼，認真文武雙全！

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