超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱

【港式粉麵／粗麵／幼麵／河粉／米粉／卡路里／食用安全／超市大搜查】雲吞麵、乾炒牛河、車仔麵等麵食都是香港地道菜式，而麵食感覺上也比較健康不肥膩。註冊營養師潘卓琳（啊家）曾在其Instagram專頁中，比拼20款港式粉麵的卡路里，從而挑出最低卡及最高卡的3款粉麵；此外，消委會亦曾檢測市面上30款米製麵食樣本，當中有12款米製麵食在測試中獲得高評分，屬於安全之選。

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20款港式粉麵卡路里

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20款粉麵中以魚片幼麵、魚蛋幼麵和雪菜肉絲米為「低卡之選」，而五香肉丁麵、餐蛋麵、沙爹牛肉麵為「高卡陷阱」。潘卓琳表示，以一碗粉麵計算，一碗五香肉丁麵就已等於兩碗魚片幼麵，但無論選擇哪一種麵食，都應配合一碟油菜全走，以確保攝取夠蔬菜膳食纖維；同時提醒大家切勿喝湯，粉麵湯底容易水腫、影響心血管健康。

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12款高評分米製麵食

消委會於2022年測試了市面上30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，雖然全部樣本均未有檢出總汞、銻或鉛，但有26款（86.6%）檢驗出其餘3種金屬污染物，其中有24款樣本被檢出「鎘」、14款被檢出「銘」、有9款被檢測「無機砷」，當中有部分樣本被檢出含有多於1種污染物。消委會表示，全部被檢測到有金屬污染物的樣本，全部含量均為《金屬規例》的上限內，故此於正常食用的情況下，不會對健康造成影響。

不過，當中仍有12款米製麵食在測試中獲得高評分，供大家作精明選擇：

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值得留意的是，消委會指出所謂「無機砷」是指砷於米中的重要毒性形態；雖然9款被檢出無機砷的米製麵食樣本的含量均未超出《金屬規例》為精米所訂定每公斤0.2毫克的上限，但專家委員會認為，如果每日攝入每公斤體重3微克（即0.003毫克）的無機砷，保守估計或會使人群患肺癌的機率提高0.5％（誘發人類肺癌發病率增加0.5％的基準劑量可信限下限，BMDL0.5）。

內容獲「nutrition_ah_ga」授權刊登。

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