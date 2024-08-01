正向教育｜青少年要成為你喜歡的自己 林永和醫生：從4個方面自我檢視

要成為你喜歡的自己，我們可從認識「真我」開始，有系統地重塑自己，活出自主而喜樂的人生。

人與人之間有着微妙的連結與互動，我們從來也不是一個獨立個體。從小開始，父母、家人、師長、親友、同學都跟我們相互影響，身邊人的價值觀、思想、心態、行為會潛移默化地改變我們。社會學家查爾斯庫利（Charles Cooley）提醒我們：「我不是我認為的自己，也不是你認為的我，我是我認為你認為的我。」

怎樣協調別人眼中的我和「真我」呢？我們先要聆聽自己的心聲，觀察自己日常生活中的大小選擇，誠實地檢討自己的原則、需要、喜好、擔憂和理想，那些是表裏一致的？那些是別人或社會文化強行加諸於我們的？除去身旁的意見、期望和義務，才可辨識「真我」。

例如你喜歡唱歌，父母從未讚過我唱得好，學校歌詠團又沒取錄我，你是否便不懂又不該唱歌？嘗試細心地反思，若然真的喜歡唱歌，便不要放棄；覺得自己唱得不好，可多作練習，跟朋友一起唱，跟老師學唱歌，甚至參加比賽。例如你感到自卑，似乎是由於學業成績不夠好、沒有專長、外貌和資質及不上妹妹，如沒適當處理，日子久了，便可能引致抑鬱、逃避，墮入惡性循環。

若然你自己或在家人的協助下有系統地自我檢視，並朝着成為你喜歡的自己的願景作分析，情況便有所不同：一、價值觀：每個人與生俱來都是獨特的，都可以擁有美好的人生；我雖然不夠聰明，但我很善良，喜歡幫助別人；我是個好哥哥，不應妒忌妹妹；二、思想：我懶惰，成績自然不理想；我的藝術細胞不錯，同學也很欣賞我說的笑話，這些或許就是我的專長；三、心態：若然用功，或許我也可改善；即使沒有進步，也不要灰心，成功在嘗試；四、行為：上堂專心些，有不明白的地方便要問同學；減少「打機」時間，每星期畫一幅畫；關心有煩惱的同學，跟他們説笑話。

想想那些價值觀、思想、心態和行為是不健康的、那些是較難修正的、那些是要下定決心作改變的。沒有人是完美的，嘗試放下過去的羈絆，勇敢而循序漸進地認識和重塑自己，眼前的人生充滿着無限的可能，你也可漸漸地成為你喜歡的自己。加油！

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