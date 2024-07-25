六合彩｜暑期金多寶$5,000萬 周四晚攪珠後發售
發布時間： 46 分鐘前
最後更新： 15 分鐘前
【六合彩／金多寶／派彩／結果／攪珠結果／攻略】馬會表示，六合彩2024年暑期金多寶攪珠，7月30日舉行，若幸運兒10元一注獨中，估計頭獎基金高達5,000萬元。
至於7月25日也有六合彩攪珠，今晚9時15分截止，頭獎一注獨中料派彩1,300萬元。
暑期金多寶「幸運號碼」
近21次暑期金多寶中，「10」共攪出8次係最多；其次「47」攪出7次，而「3」亦攪出6次。
幸運兒多以複式中獎
今年4個金多寶中，多達3位幸運兒買複式獎券中頭獎
- 09/06—端午金多寶：無人中
- 30/03—復活節金多寶：9個字複式（半注）
- 14/02—新春金多寶：12個字複式（1注）、8個字複式（半注）
- 03/01—新年金多寶：無人中
馬會提醒，如客人有8個心水號碼，可揀每注$5「部份注項單位」，購買8個字複式，即花$140投注合共28個組合。若1個注項內6個號碼均幸運攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。
暑期金多寶今晚發售
暑期金多寶於7月25日攪珠後，可在各場外投注處、電話投注、數碼平台發售，截止售票時間係7月30日晚上9時15分，而攪珠同日晚上9時30分舉行。
為方便市民同時觀看金多寶攪珠及海外賽馬，當晚TVB Plus（82台），將以畫中畫形式同時直播攪珠及海外賽馬賽事。
市民亦可在馬會流動電視頻道（HKJC TV App）、場外投注處收看攪珠直播。
而為預留更多時間讓客人購買彩票，原定周六7月27日攪珠不會舉行。
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