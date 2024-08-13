IB課程｜課程結構+考試形式+評分標準 IBDP畢業生：IB提供個人化教育靈活框架

▲ IB課程的精神，在於提供一個個人化教育的靈活框架。

IB近年越來越受到香港家長的追捧，究竟IB課程讀甚麽呢?筆者將會從IB畢業生的角度，用自己的親身經歷詳細分析IB課程的結構、考試形式、評分準則等，希望幫到有心想讀IB課程的學生。

IB課程丨IB分兩大課程項目

IB是國際文憑(International Baccalaureate，簡稱IB)，是一項國際認可的課程，專註於培養學生的知識、技能和態度，令他們具有全球思維和國際視野。

IB提供兩大課程項目 : Diploma Programme/DP文憑課程(主力學術研究，幫助學生為接受高等教育做好準備)，以及Career-related Programme/CP職業相關課程(培養學生繼續升學、或職業和專業技能)。筆者在本文集中討論高中文憑課程IBDP ，日後的文章再詳談職業相關課程 IBCP。

IB課程丨IB課程結構

IBDP提供全面和多樣化的課程，由6個學科組別和DP核心項目(Core Programme)組成。學科組別包括語言和文學研究、語言習得、科學、數學、藝術、人文科學等。DP核心項目包括知識理論TOK(Theory of Knowledge)、創造力、活動、服務CAS(Creativity, Activity, Services)和擴展論文EE(Extended Essay)，專注培養學生的批判性思維、獨立進行研究、和參與社區服務的能力。

IB課程丨考試形式

IBDP 考試主要衡量學生在分析與表達、評估並建構論點的能力、和解決難題的創意。考試形式多樣化，包括論文、結構性問題、簡答題和案例研究問題等。

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IB課程丨評分標準

IB 的評分制度為 1-7分，學生每個科目最多可獲得7分，並有可能從核心項目獲得最多 3 分的額外分數，IB考試最高可得分數為45分。而 IB 文憑要求學生必須至少獲得總分 24 分，即在所需的 6 個科目中，每個科目至少獲得 4 分。

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IB課程丨科目選擇

IB 提供6個科目組別，讓學生有機會探索各種科目和感興趣的領域。除此以外，每個科目皆設有2個級別 :



標準水平SL (Standard Level)



高級等級 HL (Higher Level)



這兩個級別的差異主要在於其所涵蓋主題的廣度和深度。這個選科制度優勝之處，在於容許學生按個人需要和興趣，選擇每個科目的學習深度。一般來說，學生至少需選修3個HL級別的科目。

IB課程丨IB被世界廣泛接受

IB是全球認可的課程， 被世界各地的大學廣泛接受，為學生提供更廣泛的高等教育選擇。透過強化學生的批判性思維、研究技能和為社區服務的能力 ，IB為學生進入大學學習提供良好的銜接和準備。

總括而言，IB課程的精神，在於提供一個個人化教育的靈活框架。

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