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格美襲台丨45歲護士媽媽颱風天當值　社工丈夫帶7歲仔接收工遭橫禍母死子重傷

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

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【颱風／格美／台灣風暴／花蓮／打風返工／護士】強颱風「格美」襲台，其中花蓮有私家車，慘被大廈頂層建築物吹脫的物料砸中，令車內一對母子身受重傷，45歲姓高母親最終不治，其7歲兒亦重創留醫深切治療部。根據台媒報道指出，45歲女死者的職業是一名醫院護士（護理師），即使遇強風仍然緊守崗位，事發時正值下班，由其丈夫帶子接送她回家，豈料在途中卻飛來橫禍。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

根據網上流傳的影片可見，事發時風勢十分強勁，涉事大廈的屋頂鐵皮頂蓋被強風吹起，期間吹倒了旁邊用鐵皮造成的矮牆，一大片鐵片從高空落下，砸中停泊於路邊的一輛白色私家車，私家車後座慘被壓至變形。

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綜合台灣傳媒報道指，當時車內坐後座的45歲姓高母親當場死亡，7歲兒子也陷入昏迷，目前危殆，需留醫深治療部。對於網上有斥責死者打風外出的言論，有疑似家屬的親友則於網上撰文回應指「我哥本身是社工，嫂嫂是護士(護理師)，不可能在颱風天出遊玩。」不過不久，有關帖文便被刪去。

門諾醫院亦發聲明承認死者為其院內門診護理師，昨日（24日）醫院上午正常門診，鑑於風雨逐漸增強，上午9點即宣布下午暫停所有門診服務，死者於12點32分離院。對於死者的意外離世，深表悲痛，目前已向家屬表達關心致意，又承諾將全力協助死者家屬處理後事。

更多相關報道: 格美襲台丨至少3死200人傷　建築結構砸中路邊車　車內母死7歲兒重傷

台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰亦在facebook表示，涉事媽媽是剛下班的醫護人員，因颱風天所以爸爸開車帶著小孩前往接送，又對「颱風天要上班 換得家破人亡」的結果感慨非常。

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