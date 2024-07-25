  • 32°C
香港時間 : 2024725日 (四) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐2024丨「城大李嘉欣」倪樂琳曾連續瞓廿幾個鐘　楊梓瑤受劉亦菲啟發立志做演員

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港姐佳麗倪樂琳有「城大李嘉欣」之稱。

《2024香港小姐競選》15強佳麗分別是1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina以及15號俞可程Kanis，15位候選佳麗日前拍官方造型照。

此外，官方近日陸續釋出以「2024香港小姐冠軍可能係…」為主題的宣傳片，15位候選佳麗模擬奪冠情境兼分享性格特質。

香港小姐2024丨莊曉婷李曼思俞可程到內蒙拍外景　何沛珈水土不服見暈

《2024香港小姐競選》15強候選佳麗。

香港小姐2024丨陳紫佟不慎弄跌后冠

其中年紀最小、只有18歲的1號陳紫佟動作多多大擺可愛Pose，惟期間不慎弄跌頭上后冠，相當遴迍。

至於有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳則自爆最愛瞓覺，更腦筋急轉彎地以此勸勉香港人要多放鬆：「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗廿幾個鐘，我懶嘅呢個特質，可以鼓勵香港人勞逸結合。」

而12號鍾翠詩則指自己是一名勇敢女生，並自信十足謂：「我覺得自己好勇敢同埋自信，可以代表香港作為親善大使宣揚香港，展示香港嘅美。」

《2024香港小姐競選》15強候選佳麗。

香港小姐2024丨楊梓瑤受劉亦菲啟發志願

另外，「翻版蔡潔」13號姜程月，則自覺特質是親和力和抗壓力：「我有親和力可以拉近同觀眾嘅距離，同埋覺得自己有比較大嘅抗壓能力。」

對於被指撞樣組合2R成員黃婉佩（Race）的9號陳甜甜自我介紹環節則展現烈女的特質，稱：「我覺得自己膽大心細、有愛心，人生中會遇到好多困難，但我從來唔會退縮，我覺得呢啲困難都係可以成就到（更好嘅）我。」

至於參選以來以高身形備受關注的14號楊梓瑤，透露想做演員竟全因劉亦菲：「我2021年睇電視見到劉亦菲，嗰陣時起我就好想做演員，好多謝媽媽好支持我。」自我介紹環節同樣令人Impressive的 ，還有毅力及意志力驚人的15號俞可程，為了以更佳姿態參選港姐，事前進行了地獄式減肥：「我喺2個月減咗14磅，雖然好辛苦，但我性格係一決定咗就要做，即使結果點樣都好，努力咗就好足夠。」 

點擊圖片放大
+15
+14

香港小姐2024丨秦冀雯來自南京

屬於「閱歷型」的佳麗，有7號秦冀雯和8號盧凱怡。秦冀雯來自南京，靠着自學講得一口流利廣東話，亦稱自己十分獨立：「細細個就出咗去讀書，所有嘢都係靠自己去解決，過程中不斷咁成長，變得更加成熟同堅強。」

而擅長國標舞的8號盧凱怡則坦言，喜歡在舞台上發熱發亮：「我一直以嚟都好有自信，上到台時好少會去擔心同驚，好享受舞台上嘅感覺。」

最新影片推介：

專題影片
「聲夢男神」張馳豪分享修手臂線條運動+提神方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
20:32 2024/07/16
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
十優港姐｜麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身　Louisa搵師傅為夫家屋企改造
10:42 2024/07/19
十優港姐｜麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身　Louisa搵師傅為夫家屋企改造
開心速遞丨葉蒨文貼身背心上陣拍樓盤廣告　對演藝充滿熱誠棄高薪闖娛圈
11:13 2024/07/24
開心速遞丨葉蒨文貼身背心上陣拍樓盤廣告　對演藝充滿熱誠棄高薪闖娛圈

你可能感興趣

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
20:32 2024/07/16
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
十優港姐｜麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身　Louisa搵師傅為夫家屋企改造
10:42 2024/07/19
十優港姐｜麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身　Louisa搵師傅為夫家屋企改造
開心速遞丨葉蒨文貼身背心上陣拍樓盤廣告　對演藝充滿熱誠棄高薪闖娛圈
11:13 2024/07/24
開心速遞丨葉蒨文貼身背心上陣拍樓盤廣告　對演藝充滿熱誠棄高薪闖娛圈
香港小姐 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇