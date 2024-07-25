香港小姐2024丨「城大李嘉欣」倪樂琳曾連續瞓廿幾個鐘　楊梓瑤受劉亦菲啟發立志做演員

▲ 港姐佳麗倪樂琳有「城大李嘉欣」之稱。

《2024香港小姐競選》15強佳麗分別是1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina以及15號俞可程Kanis，15位候選佳麗日前拍官方造型照。

此外，官方近日陸續釋出以「2024香港小姐冠軍可能係…」為主題的宣傳片，15位候選佳麗模擬奪冠情境兼分享性格特質。

香港小姐2024丨莊曉婷李曼思俞可程到內蒙拍外景 何沛珈水土不服見暈

▲ 《2024香港小姐競選》15強候選佳麗。

香港小姐2024丨陳紫佟不慎弄跌后冠

其中年紀最小、只有18歲的1號陳紫佟動作多多大擺可愛Pose，惟期間不慎弄跌頭上后冠，相當遴迍。

至於有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳則自爆最愛瞓覺，更腦筋急轉彎地以此勸勉香港人要多放鬆：「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗廿幾個鐘，我懶嘅呢個特質，可以鼓勵香港人勞逸結合。」

而12號鍾翠詩則指自己是一名勇敢女生，並自信十足謂：「我覺得自己好勇敢同埋自信，可以代表香港作為親善大使宣揚香港，展示香港嘅美。」

▲ 《2024香港小姐競選》15強候選佳麗。

香港小姐2024丨楊梓瑤受劉亦菲啟發志願

另外，「翻版蔡潔」13號姜程月，則自覺特質是親和力和抗壓力：「我有親和力可以拉近同觀眾嘅距離，同埋覺得自己有比較大嘅抗壓能力。」

對於被指撞樣組合2R成員黃婉佩（Race）的9號陳甜甜自我介紹環節則展現烈女的特質，稱：「我覺得自己膽大心細、有愛心，人生中會遇到好多困難，但我從來唔會退縮，我覺得呢啲困難都係可以成就到（更好嘅）我。」

至於參選以來以高身形備受關注的14號楊梓瑤，透露想做演員竟全因劉亦菲：「我2021年睇電視見到劉亦菲，嗰陣時起我就好想做演員，好多謝媽媽好支持我。」自我介紹環節同樣令人Impressive的 ，還有毅力及意志力驚人的15號俞可程，為了以更佳姿態參選港姐，事前進行了地獄式減肥：「我喺2個月減咗14磅，雖然好辛苦，但我性格係一決定咗就要做，即使結果點樣都好，努力咗就好足夠。」

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香港小姐2024丨秦冀雯來自南京

屬於「閱歷型」的佳麗，有7號秦冀雯和8號盧凱怡。秦冀雯來自南京，靠着自學講得一口流利廣東話，亦稱自己十分獨立：「細細個就出咗去讀書，所有嘢都係靠自己去解決，過程中不斷咁成長，變得更加成熟同堅強。」

而擅長國標舞的8號盧凱怡則坦言，喜歡在舞台上發熱發亮：「我一直以嚟都好有自信，上到台時好少會去擔心同驚，好享受舞台上嘅感覺。」

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