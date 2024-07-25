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 死因研訊｜六旬漢急症室亡法醫料被發現時已死至少2小時　工友稱沒聽過有否「嗌咪」  

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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法醫英浩雲推斷死者較宣告死亡時間早至少5至6小時已死。（陳曉欣攝）

63歲患肺病漢在2021年因咳血到廣華醫院求醫，翌晨始被發現在急症室輪床上不省人事，最終不治，死因研訊今（25日）續。2名工友供稱，沒聽過或忘記有否聽到「嗌咪」。閉路電視片段顯示，死者的病床於晚上一度被推走。法醫供稱，急症室紀錄顯示死者有屍斑及體溫低，推斷死者被發現前2至6小時已死。

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死者黎若忠（終年63歲，退休人士），於2021年2月27日不治。死者妻子及兒女列席聆訊，沒有律師代表；醫管局被列為利害關係方。

時任廣華醫院急症室3A級運作助理的工友袁玉卿供稱，她於2021年2月26日11時至翌晨7時當值，其工作範圍包括運送病人、送血液和藥物及做清潔。袁在內共4名工友及外判工友盧德生當值。

袁稱當晚沒聽到「嗌咪」，但指她有時會在急症室外工作和有1小時茶點時間，不確定會否因此聽不到。

袁續指，在「嗌咪」時工友會分工，誰有空就會尋找病人，尋找不到病人會向護士匯報，護士每次也會尋找病人。

袁指，約於2月27日凌晨零時，曾「嗌咪」找過另一名病人，並一度檢查過死者的手帶，但確認死者不是「嗌咪」所找的病人，故沒留意死者狀況。

外判工友盧德生供稱，他於晚上10時半當值，忘了有否「嗌咪」尋找死者，但他應該沒找過死者。

盧看畢閉路電視片段確認，死者的病床位於急症室大堂，於10時24分被人推走，但盧當時未上班。至晚上10時45分，盧協助另一工友將病床推回原本位置，盧指死者或由病房出來。

護士日前證供指曾3度「嗌咪」，盧確認閉路電視片段顯示在第2及第3次「嗌咪」時沒有工友尋找死者。

案發時任資深護師的李辰飛供稱，護士一般至少「嗌咪」3次，病人沒回應會向醫生匯報。李稱，男護士陳源生於2月27日清晨近5時，在大堂看見死者神情呆滯，拍他亦沒有反應，沒有呼吸和脈搏，遂推死者往急救室搶救。

搶救死者的駐院醫生伍慶賢供稱，死者的瞳孔對光線沒反應，下顎骨僵硬，搶救時曾輸氧和打強心針，仍無法回復呼吸脈搏，於5時17分宣告死亡。

解剖遺體的法醫英浩雲供稱，死者的直接死因為慢性支氣管炎、肺氣腫及矽肺病連帶廣泛嚴重纖維化，死者的肺結核病史是加速死亡的因素。

英浩雲指，考慮到急症室紀錄指死者被發現時已有屍斑、下顎僵硬及體溫低，他推斷死者在被發現前2至6小時已死。

死因裁判官關注死者的陪診員昨提到，獲醫生告知死者患肺癌。英指解剖時在顯微鏡切片下不見惡性癌細胞，但指更精密的測試有機會驗出癌細胞，但指即使死者患肺癌，也不影響死因。

聆訊明（26日）續。

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記者：陳曉欣

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