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暑假好去處2024｜全港30大暑假親子好去處　10米高水上充氣滑梯+3千呎賽車道+免費乘車日

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

又到暑假，小朋友最開心可以暫時放低學業，輕鬆去玩！香港有不少暑假活動讓大人小朋友一起參加！TOPick就為大家精選了30大香港暑假好去處，玩足整個假期！

【香港暑假好去處/暑期活動/免費親子好去處/商場/展覽/打卡】又到暑假，小朋友最開心可以暫時放低學業，輕鬆去玩！香港有不少暑假活動讓大人小朋友一起參加！TOPick就為大家精選了30大暑假好去處，玩足整個假期！

最新影片：

TOPick一分鐘
多啦A夢巡迴特展精華遊　必影135組趣怪造型+12米高巨型雕塑

香港暑假好去處2024｜港島區

香港暑假好去處2024｜1. 時代廣場 x 玩轉腦朋友2

由即日起至9月1日期間，銅鑼灣時代廣場聯乘《玩轉腦朋友2》，在露天廣場及2樓中庭建造「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」，設有9位腦朋友共23個1:1人偶造型供大家打卡！另外在2樓中庭左邊更有首度曝光大腦總部睡房重地和「自我意識」區域，大家可以盡情和各位腦朋友打卡合照！

《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark
日期：即日起至9月1日
時間：上午10時至晚上10時
地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品 

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香港暑假好去處2024｜2. 皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園

今個暑假，皇室堡將與風靡大小合金車迷的TOMICA，攜手帶來一場速度與好玩兼備的夏日嘉年華。由即日起至9月1日，「皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園」將登陸皇室堡中庭，設有3大必影打卡位，其中兩架2.5米長的TOMICA迪士尼花車是場內最為矚目的打卡位，除此之外還有2大遊戲專區，成功通過遊戲更有機會贏取TOMICA合金車仔套裝及其他TOMICA限量精品！

皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園
日期：即日起至9月1日
時間：上午11時至晚上9時
地點：皇室堡地下中庭

親子好去處｜皇室堡X TOMICA小車手遊樂園　3大打卡位+售逾12款會場限定車

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香港暑假好去處2024｜3. 中環街市 麥兜 x 香港電車120周年限定店

香港電車陪伴港人超過一個世紀，今年迎來120週年，為了慶祝這個重要里程碑，香港電車將聯乘「麥兜」以「處處有你 叮叮與你」為題，於中環街市展開一系列精彩活動，當中有部分打卡分經已開放予市民參觀，包括1比1巨型立體「叮叮貓」，而7月31日至9月8日更設「120周年限定店」，發售多款珍藏版限定商品。

香港電車120周年限定店
日期：7月31日至9月8日
時間：下午12時至晚上8時
地點：中環皇后大道中93號中環街市

親子好去處｜香港電車慶祝120周年　中環街市設10大打卡點+巨型層層疊遊戲

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香港暑假好去處2024｜4. 中電鐘樓編織裝飾展

適逢暑假，一家大小想建立充滿文化氣息的回憶，可以到中電鐘樓！由即日起至9月22日中電鐘樓文化館與本地藝術家合作，於正門扶手位置展示期間限定街頭編織裝飾，當中有多個色彩斑斕的編織公仔如舊式電燈泡、懷舊電飯煲等讓大家盡情打卡！

中電鐘樓編織裝飾展
日期：即日至9月22日
地址：九龍亞皆老街147號
時間：
星期二至三、五至日：上午10時至下午6時
星期一及四：休館
費用：免費入場

暑假好去處｜中電鐘樓編織欄杆展覽 必影11隻懷舊公仔+3大免費工作坊

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香港暑假好去處2024｜5. 中環海濱 SummerFest@Central 中環夏誌

暑假又來了！家長們是否為子女安排活動而煩惱，若未有計劃的，不妨考慮到中環海濱活動空間玩過夠。由即日起至8月11日舉行的《SummerFest@Central 中環夏誌》首次以AI設計出五大巨型充氣世界奇觀，每逢週末舉行親子跑步賽，並設有多項新興運動體驗班，所有節目免費入場，家長可為子女安排行程，過一個火辣辣的暑假。

中環夏誌
日期：即日起至8月11日
時間：
週一至週五：下午3時至晚上9時
週六至週日：下午1時至晚上9時
地點：中環海濱活動空間

暑假好去處︱《中環夏誌》巨型彈床新興運動免費任玩　一連38日中環海濱狂歡

由即日起至8月11日舉行的《SummerFest@Central 中環夏誌》首次以AI設計出五大巨型充氣世界奇觀，每逢週末舉行親子跑步賽，並設有多項新興運動體驗班，所有節目免費入場，家長可為子女安排行程，過一個火辣辣的暑假.（圖片來源：Klook）

暑假好去處2024｜九龍區

香港暑假好去處2024｜6. 海港城 Join the Loop 運動主題活動區

海港城攜手人氣意大利藝術家Lucas Zanotto，由即日起至9月1日呈獻「Join the Loop @海港城」，將藝術與運動主題結合，打造2大打卡位及3大運動主題活動區，當中包括三輪單車徑、堆沙遊戲區及遙控獨木舟水池，最適合小朋友在暑假放電，並享受運動與遊戲帶來的歡樂。

另外，在海港城美術館還有Zanotto的首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」，展出逾20件涵蓋雕塑、版畫、數位創作等不同媒介的藝術作品。

海港城 Join the Loop
日期：即日起至9月1日
時間：下午12時至晚上9時
地點：海運大廈露天廣場及海運大廈地下中庭

周末好去處｜海港城X意大利藝術家Lucas Zanotto 打造2個萌爆打卡位

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香港暑假好去處2024｜7. The ONE x 山下菓子 PEANUTS多巴胺夏日

由即日起至9月1日，美國《花生漫畫PEANUTS》一眾人氣角色組團空降《The ONE x 山下菓子 PEANUTS多巴胺夏日》，設有5大繽紛海邊打卡及玩樂空間，其中更有於日本以外亞洲首次曝光的逾2米高Olaf與度假風Snoopy。場內更設有期間限定店，發售200款Snoopy限定精品，還有一系列的Snoopy甜品，粉絲們必到！

The ONE x 山下菓子 PEANUTS多巴胺夏日
日期：即日起至9月1日
時間：上午10時至晚上10時
地點：The ONE UG2中庭

親子好去處丨2米高Snoopy空降The ONE　粉絲玩遊戲換領夾公仔機

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香港暑假好去處2024｜8. 朗豪坊 迪士尼夏日限定店

今個盛夏，旺角朗豪坊與迪士尼合作舉行DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店企劃，由即日起至9月1日，設有3間不同主題、玩味十足的夏日超級限定店，分別是位於3樓的KYUBI期間限定店、4樓的URDU期間限定店和12樓的NIKO-NIKO期間限定店！位於中庭的URDU限定店也設有多個巨型打卡位，讓大家掃貨之餘，還可以打卡！

朗豪坊 DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店
3/F KYUBI期間限定店
日期：即日起至8月4日
時間：11am至9pm
 
4/F URDU期間限定店
日期：即日起至9月1日
時間：11am至10pm
 
12/F NIKO-NIKO期間限定店
日期：即日起至9月1日
時間：11am至9pm（星期日至四）、11am至10pm（星期五及六）

好去處｜朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈

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香港暑假好去處2024｜9. 始創中心 世界體壇珍品——歷屆吉祥物珍藏展

2024年奧運將於巴黎舉行，為迎接這個世界體壇盛事，始創中心特別以「奧運吉祥物」為主題，並與台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智攜手呈獻《世界體壇珍品─歷屆吉祥物珍藏展》，由即日起至9月1日，展出合共55件歷屆奧運吉祥物收藏品，包括夏季及冬季奧運會吉祥物，橫跨56年(1968–2024)歷史！

始創中心《世界體壇珍品——歷屆吉祥物珍藏展》
日期：即日起至9月1日
時間：下午12時至晚上9時
地點：地面大堂

親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技

始創中心特以「奧運吉祥物」為主題，並與台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智攜手呈獻《世界體壇珍品─歷屆吉祥物珍藏展》，由即日起至9月1日，展出合共55件歷屆奧運吉祥物收藏品，包括夏季及冬季奧運會吉祥物，橫跨56年(1968–2024)歷史！（圖片來源：有關機構提供）

香港暑假好去處2024｜10. 九龍天際100 紅Van香港故事一日遊

家長們趁暑假不妨帶子女參加「紅Van香港故事一日遊」，認識這種富有香港特色的交通工具，同時體驗手寫小巴牌工作坊，以及登上天際 100的28米互動故事牆，邊聽專家「港故事」，邊嘆香港特色下午茶，享受一個Made in Hong Kong之旅！

紅Van香港故事一日遊
日期：8月4、11、18、25、31日
時間：下午12時半至晚上6時
地點：佐敦文匯街小巴總站集合、參觀上海街、戰前唐樓、雷生春等，及天際100

親子好去處｜暑假Chill搭紅Van體驗手寫小巴牌　登上天際100嘆下午茶共聚天倫

家長們趁暑假不妨帶子女參加「紅Van香港故事一日遊」，認識這種富有香港特色的交通工具。（圖片來源：KKday）

香港暑假好去處2024｜11. 荷里活廣場 Mr. Men Little Miss

今個暑假，法國兒童讀物銷量第一的「Mr. Men Little Miss」巨型充氣樂園，由即日起至9月1日登陸荷里活廣場，特設五大運動主題的玩樂關卡，包括超過7米高的「Mr.Happy Fun Slide滑梯及波波池」、「攀山充氣迷宮」、「田徑障礙賽道」、「迷你足球訓練場」，以及「迷你籃球訓練場」。

荷里活廣場 Mr. Men Little Miss 迷你運動會
日期：即日起至9月1日
時間：上午11時至晚上9時
地點：荷里活廣場1樓明星廣場

暑假好去處︱Mr. Men Little Miss暑假降臨荷里活廣場　齊玩7米充氣滑梯攀山迷宮

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香港暑假好去處2024｜12. 九龍灣MegaBox Mega Sports Carnival

由即日起至9月1日，「Mega Sports Carnival」設有7大運動挑戰站及打卡位，不單可以與LINE FRIENDS朋友仔一起挑戰電子運動遊戲，更可以跟他們打卡，成為這個夏天的運動王者！挑戰各項運動後，場內更有一連串消費獎賞換領活動限定版LINE FRIENDS運動用品。而設於5樓的「LINE FRIENDS POP-UP STORE @ MegaBox」期間限定店，發售多款 LINE FRIENDS精品和首次曝光香港限定新品。此外，喜愛自拍的朋友絕對不能錯過同層的「LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@ MegaBox」，更有首次以活動主題造型曝光的全新LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭專屬相框。節目精彩，無論大小朋友必定打卡打到手軟！

MegaBox x LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場
日期：7月5日至9月1日
時間：
星期一至五（每節12分鐘）：下午1時至晚上7時
星期六至日（每節8分鐘）：下午1時至晚上8時
地點：九龍灣MegaBox 5樓中庭

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香港暑假好去處2024｜13. 尖沙咀 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展

巡迴特展首站由即日起至8月11日登陸尖沙咀海濱，展覽共分為免費區及收費區，當中必睇展品除了免費區的12米高充氣裝置外，還有收費區的135組可愛多啦A夢和為香港度身訂造的原創動畫！各位準備好和多啦A夢集郵未呢？

100% 多啦A夢户外展區
日期：即日起至8月11日
時間：上午10時至晚上10時
地點：K11 MUSEA 地下

100% 星光大道
日期：即日起至8月11日
時間：
星期一至四：上午10時至晚上10時
星期五至日：上午10時至晚上10時半
地點：尖沙咀星光大道

多啦A夢展｜多啦A夢巡迴特展率先睇　135組趣怪造型+必影12米高巨型雕塑

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香港暑假好去處2024｜新界區

香港暑假好去處2024｜14. 將軍澳新都城 盛夏「港」奧運

為迎接奧運，將軍澳新都城由即日起8月11日化身成奧運運動樂園「Olympics Playground」，設多個互動裝置及打卡位，與大家一同投入這項盛事氣氛！包括超吸睛的巨型乒乓球拍滑梯、五環頒獎台和薰衣草紫色跑道，通通色彩繽紛，而且小朋友有得玩時又有得影，打卡、放電一流！

將軍澳新都城中心 「Bonjour! 盛夏『港』奧運」
日期：即日起至8月11日
時間：上午10時至晚上10時
地點：將軍澳新都城中心1期G/F及L2 指定位置

巴黎奧運｜新都城限定運動樂園　必影巨型乒乓球拍滑梯+薰衣草跑道

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香港暑假好去處2024｜15. 將軍澳新港城 x 罐頭豬LuLu 金牌運動「豚」

巴黎奧運正式揭幕，超人氣角色罐頭豬LuLu決定不再匿在午餐肉罐頭入面，換上多款全新運動造型由即日起至8月25日登陸由MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS攜手打造的「MOSTown新港城中心×LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動,同各位大人小朋友一起為奧運預熱!場內更特設8大運動主題打卡區、3大體感游戲裝置，包括首個5.5米高毛絨版及售賣超過100款周邊精品的期間限定店！

MOSTown 新港城中心 X TOYZEROPLUS X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS 金牌運動「豚」
日期：即日起至8月25日
時間：運動主題打卡區: 上午10時至晚上10時
         玩樂挑戰站: 中午12時至晚上8時
地點：MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場 （港鐵馬鞍山站 B 出口）

MOST-OLYMPIGS 金牌運動「豚」期間限定店
日期： 即日起至8月25日
時間： 上午11時至晚上9時
地點： MOSTown 新港城中心 L3 活動區

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香港暑假好去處2024｜16. Kakao Friends x 5大商場健兒運動會

Kakao Friends以體壇超新星姿態與大夥兒由即日起至10月20日走入置富商場4大萌動裝置，包括：馬鞍山廣場的⁠至“萌”奪標田徑場、天水圍+WOO嘉湖的“萌”動劍擊體操館、紅磡置富都會“Swim-萌”激鬥水運會及置富第一城網球乒乓大“萌”鬥，另外KAKAO FRIENDS亦登陸將軍澳MCP CENTRAL及MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），與大家共度暑假，設6大打卡位及3大遊玩區域，包括約3,000呎巨型室內平衡車賽道，以及6米高的巨型充氣Ryan，讓大人小朋友玩樂一番！

馬鞍山廣場 x Kakao Friends⁠ 至「萌」奪標田徑場
日期：即日起至10月20日
時間：上午10時至晚上10時
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

天水圍+WOO嘉湖 x Kakao Friends「萌」動劍擊體操館
日期：即日起至10月20日
時間：上午10時至晚上10時
地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

紅磡置富都會 x Kakao Friends 「Swim-萌」激鬥水運會
日期：即日起至10月20日
時間：上午10時至晚上10時
地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城 x Kakao Friends 網球乒乓大「萌」鬥。
日期：即日起至10月20日
時間：上午10時至晚上10時
地點：置富第一城 地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

將軍澳新都城中心 KAKAO FRIENDS夏日競技場
日期：即日起至8月10日
時間：上午10時至晚上10時
地點：新都城中心2期L1天幕廣場

巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱

親子好去處｜KAKAO FRIENDS將軍澳體能競技場　3千呎平衡車賽道＋必影6米高充氣Ryan

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香港暑假好去處2024｜17. 沙田新城市 Minions迷你兵團反轉基地

風靡全球的《壞蛋獎門人4》將於今夏登上大銀幕，再度發放笑彈。5隻天選之「兵」被血清改造成為超級迷你兵由即日起至9月1日大搖大擺地佔據沙田新城市廣場「迷你兵團反轉基地搗蛋」企劃，帶領各位大人細路粉絲深入7大電影場景感受「特工視覺」，包括瀡滑梯和碌保齡球充氣遊戲，更有期間限定店以最新精品俘虜大眾、兼有一系列獨家精品及電影戲飛換領。

沙田新城市廣場 「Minions迷你兵團反轉基地」主題裝置
日期：即日起至9月1日
時間：上午11時至晚上9時
地點：沙田新城市廣場1期3樓中庭、1期UB Play Park及3期3樓

壞蛋獎門人4｜迷你兵團反轉基地登陸沙田 深入7大電影場景感受特工視覺

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香港暑假好去處2024｜18. 荃灣廣場 運動樂園

放暑假當然要帶小朋友放電！今個夏天，荃灣廣場化身成運動樂園，舉行一系列活動讓小朋友大展身手，參與各項競技賽鍛煉體力！率先登場的是由即日起至8月11日的「輕功水上飄競技樂園」及「全港兒童追逐運動會」，於室內外鬥快跑步、玩障礙賽、捉依因，小朋友們肯定玩到唔捨得走！

荃灣廣場「輕功水上飄競技樂園」充氣動樂園
日期：即日起至8月11日
時間：下午12時至晚上8時
地點：荃灣廣場L1中庭

荃灣廣場 x KIDS  FIT「全港兒童追逐運動會」
日期：即日起至8月11日
時間：下午1時至晚上6時半
地點：荃灣廣場L1中庭 & L5 空中樂園
對象：3歲至12歲兒童 

親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽

荃灣廣場全方位延續熾熱的運動氣氛，由即日起至8月11日期間，於L1中庭設「輕功水上飄競技樂園」繽紛充氣裝置，讓小朋友盡情跑跑跳跳、穿梭於七彩的障礙物、沉浸在夢幻的波波池裡!（圖片來源：klook）

香港暑假好去處2024｜19. 荃灣荃新天地 LEGO太空主題樂園

小朋友唔止可以去主題樂園、去旅行，更可登陸太空開展星際冒險之旅！由即日至9月1日，荃新天地將化身成LEGO太空樂園，佔地超過4,000呎。小朋友可化身成太空勇士，大玩鐳射槍，及親手用LEGO砌自己心愛的生物，大玩特玩50分鐘！

荃新天地 x The LEGO® Bricktopia 樂高無制限宇宙
日期：即日起至9月1日
時間：上午11時至晚上9時
地點：荃新天地1期中庭

親子好去處｜LEGO太空主題樂園7月登陸　荃新天地4大必玩沉浸式冒險

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香港暑假好去處2024｜20. 荃灣愉景新城《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》

D‧PARK愉景新城由即日起至9月1日舉辦《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》，商場中庭逾9,000呎空間將會盛大打造成Nintendo Switch遊戲體驗區。場內每日均有不同遊戲試玩，包括最新遊戲《路易吉洋樓２ HD》、《碧姬公主 表演時刻！》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》、《瑪利歐賽車８ 豪華版》等等多達10款人氣遊戲，齊齊體驗驚喜冒險之旅。場地設有《碧姬公主 表演時刻！》為題的裝飾佈置，碧姬將以６款不同造型帥氣登場與大家打卡。另外亦有經常登場於瑪利歐系列蘑菇王國的「水管」經典場景等等！

D‧PARK《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》
日期：即日起至9月1日
時間：中午12時至晚上8時
地點：D‧PARK L1 中庭

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香港暑假好去處2024｜21. 屯門市廣場 PAW Patrol運動場英雄

由即日起至8月28日，屯門市廣場逾5,000呎中央廣場化身充氣競技運動場， PAW Patrol 中4位人氣英勇小狗救援隊成員Chase、Marshall、Rubble、Skye穿梭運動場各個角落，並特設4大遊樂區，完美融入各項運動元素讓小朋友盡情躍動放電，包括5米高「勇闖高峰巨型滑梯」，小朋友可以在滑梯上來回飛馳體驗忘我刺激快感；訓練手眼協調的「籃球英雄訓練場」，感受輕鬆入樽滋味；夏日炎炎必玩的「海洋暢泳波波池」，以及成為汪汪隊一員的必要考驗「障礙賽歷險大挑戰」，各位小朋友可以在遊樂區中進行各式各樣運動訓練，鍛鍊身體一同迎接奧運！

屯門市廣場tmtplaza PAW Patrol運動場英雄
日期：即日起至8月28日
時間：
星期一至五：中午12時至晚上8時
星期六至日：上午11時至晚上9時 
地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

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香港暑假好去處2024｜22. 屯門黃金海岸 奶龍暢玩Summer Sports

以可愛萌爆性格迷倒大小朋友的超人氣角色奶龍，由即日起至9月1日登陸香港黃金海岸酒店及黃金海岸商場，推出一系列競技狂歡活動及各精美限定奶龍造型產品，包括高達3.5米的衝浪造型奶龍充氣裝置，約定熱愛運動的粉絲們一同發揮運動天賦！

香港黃金海岸 x 奶龍Summer Sports
日期：即日起至9月1日
時間：上午10時至晚上10時
地點：黃金海岸商場中庭

人氣奶龍人偶見面會（黃金海岸商場）
日期：8月10、11日
時間：下午2時至2時20分、2時40分至3時
地點：黃金海岸商場

人氣奶龍人偶見面會（黃金海岸酒店）
日期：8月10、11日
時間：下午3時至3時50分、4時10分至4時半
地點：黃金海岸酒店

親子好去處︱奶龍現身黃金海岸商場打卡　挑戰親子五大玩水遊戲

以可愛萌爆性格迷倒大小朋友的超人氣角色奶龍，由即日起至9月1日登陸香港黃金海岸酒店及黃金海岸商場，推出一系列競技狂歡活動及各精美限定奶龍造型產品，包括高達3.5米的衝浪造型奶龍充氣裝置，約定熱愛運動的粉絲們一同發揮運動天賦！（圖片來源：有關機構提供）

香港暑假好去處2024｜23. 港鐵多啦A夢主題月台

闊別12年「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展7月13日揭幕，港鐵與主辦單位AllRightsReserved 合作，於輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」，並分別於輕鐵、東鐵綫及機場快綫推出3架主題列車，供市民打卡，預計展出至8月中。

港鐵多啦A夢主題月台
地點：屯門輕鐵兆康站3號月台，而列車亦將沿610線（屯門碼頭來往元朗）行駛

盛事經濟｜港鐵兆康站設首個多啦A夢主題月台　主題列車遊走三綫預計展出至8月中

輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」，大家可以去打卡！（相關機構提供）

香港暑假好去處2024｜24. 元朗YOHO MALL  KUROMI「The Planet YOHO宇宙能量大冒險」

KUROMI及家姐ROMINA登陸元朗YOHO MALL！由即日起至2024年9月1日，大家可以在YOHO MALL I、II及MIX找到KUROMI銀河星系打卡熱點，包括5米高願力能量守衛塔、KUROMI光速隧道、重力駕駛艙及位於戶外的KUROMI宇宙冒險飛船，家姐ROMINA亦首次在香港現身，更有超過400款精品可供選購，此外，在指定日子，KUROMI更會現身YOHO MALL I中庭及YOHO MIX戶外廣場，大家切勿錯過！

YOHO MALL · KUROMI「The Planet YOHO宇宙能量大冒險」
日期︰即日至2024年9月1日
時間︰上午10時至晚上10時
地點︰YOHO MALL I中庭、YOHO MALL II中庭及 YOHO MIX戶外廣場

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香港暑假好去處2024｜25. 青衣城 GOOD VIBE 運動遊樂園

GOOD VIBE 運動遊樂園由即日起至8月25日特設「籃球拍拍樂」、「我要衝線」及「快樂足球」三大體育挑戰讓市民免費暢玩，鍛鍊身體之餘更可透過運動釋放多巴胺，增添愉快心情，青衣城更會於中庭加設265吋的巨型電視，直播四年一度的體壇盛事重點賽事，讓市民在熱烈的氣氛中觀賞比賽，為運動員打氣。

青衣城 GOOD VIBE 運動遊樂園
日期：即日起至8月25日
時間：上午11時至晚上9時
地址：青衣城1期1樓中庭

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香港暑假好去處2024｜26. 香港迪士尼樂園夏日活動

由即日至9月1日期間每日都會有「Pixar水花大街派對！」巡遊，各個人氣角色大灑水花幫大家在炎炎夏日消暑降溫！夏日主題活動期間，香港迪士尼樂園帶來5大夏日活動，包括Pixar 水花大街派對、奇妙唱遊大冒險表演、夏日皇室派對、慶祝史迪仔生日及多款全新夏日小食及商品！

香港迪士尼樂園夏日活動
日期：即日起至9月1日
時間：上午10時至晚上9時
地點：香港迪士尼樂園

親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品

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香港暑假好去處2024｜27. 挪亞方舟「恐龍島大冒險」

香港挪亞方舟由即日起至9月1日，推出特別活動「恐龍島大冒險」，讓大小朋友均可變身為智勇雙全的考古探險家，登陸恐龍島，發掘恐龍蛋及探究蛋內化石，尋找恐龍足跡及認識其種類及形態，然後加入至萌爆的恐龍保衛兵團，考驗身手與眼界；並可在川流不息的水道裡尋找各類天然寶藏，在叢林裡挑戰空中飛索，又可一展廚藝，親手炮製奇脆恐龍曲奇，別忘記穿梭園內不同角落搜集恐龍足印，及勇奪智型紀念襟章，標誌夏日冒險旅程！

挪亞方舟 恐龍島大冒險
日期（逢星期六及日）：即日起至9月1日
時間：上午10時至下午6時
地點：香港新界馬灣珀欣路33號

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香港暑假好去處2024｜28. 愉景灣彈游夏日嘉年華

今個夏天，愉景灣舉行一系列夏日活動，其中愉景灣將與Kiztopia合作，由即日起至9月1日舉辦香港最大型的沙灘充氣樂園「愉景灣彈游夏日嘉年華」，包括各式刺激的巨型充氣彈床，包括10米高巨型充氣滑梯、小中大型水上波波池、水戰激鬥區、水上障礙賽等，讓大人小朋友享受陽光與海灘！

愉景灣彈游夏日嘉年華
日期：即日起至9月1日
時間：
-上午10時至下午1時半
-下午2時半至晚上6時
地點：愉景灣大白灣沙灘

暑假好去處｜愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園 　佔地4.8萬呎設10米高充氣滑梯+水上波波池

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香港暑假好去處2024｜29. 嘉道理農場夜間生態行

嘉道理農場暨植物園由即日起每逢週五舉辦夜間生態行，由園內野生動物專家帶領參加者深入園區，尋找夜行野生動物的蹤跡，帶大家觀察和了解於這些活躍於夜間的生物。

嘉道理農場夜間生態行
日期：8月9、23日
時間：下午7時至晚上9時15分
地點：嘉道理農場山區

周末好去處︱嘉道理農場夏日夜間生態行　零距離融入夜行動物棲息地

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香港暑假好去處2024｜30. 九巴「小童免費乘車日」

九巴為了讓大家過一個難忘暑假，於即日起至9月再次推出上年大受歡迎的「夏日賞童遊」，當中有10日更是「小童免費乘車日」，全港逾450條九巴、龍運巴士均可免費任坐，享受「遊車河」的樂趣！

九巴「小童免費乘車日」
日期：7月28日、8月4、11、18、25日、9月1日
費用：3至11歲，持合資格使用小童八達通人士全免
優惠路線：全港九巴及龍運巴士路線（路線K12、K14、K17、K18除外）

免費親子好去處｜九巴推暑假小童免費乘車日　11個星期免費任坐450條巴士線

九巴為了讓大家過一個難忘暑假，於即日起至9月再次推出上年大受歡迎的「夏日賞童遊」，當中有10日更是「小童免費乘車日」，全港逾450條九巴、龍運巴士均可免費任坐，享受「遊車河」的樂趣！（資料圖片）

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