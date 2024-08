暑假好去處2024｜全港30大暑假親子好去處　10米高水上充氣滑梯+3千呎賽車道+免費乘車日

▲ 又到暑假,小朋友最開心可以暫時放低學業,輕鬆去玩!香港有不少暑假活動讓大人小朋友一起參加!TOPick就為大家精選了30大香港暑假好去處,玩足整個假期!

【香港暑假好去處/暑期活動/免費親子好去處/商場/展覽/打卡】又到暑假,小朋友最開心可以暫時放低學業,輕鬆去玩!香港有不少暑假活動讓大人小朋友一起參加!TOPick就為大家精選了30大暑假好去處,玩足整個假期!

香港暑假好去處2024|港島區

香港暑假好去處2024|1. 時代廣場 x 玩轉腦朋友2

由即日起至9月1日期間,銅鑼灣時代廣場聯乘《玩轉腦朋友2》,在露天廣場及2樓中庭建造「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」,設有9位腦朋友共23個1:1人偶造型供大家打卡!另外在2樓中庭左邊更有首度曝光大腦總部睡房重地和「自我意識」區域,大家可以盡情和各位腦朋友打卡合照!

《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark

日期:即日起至9月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

親子好去處|迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場 1:1角色造型打卡位+期間限定商品

香港暑假好去處2024|2. 皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園

今個暑假,皇室堡將與風靡大小合金車迷的TOMICA,攜手帶來一場速度與好玩兼備的夏日嘉年華。由即日起至9月1日,「皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園」將登陸皇室堡中庭,設有3大必影打卡位,其中兩架2.5米長的TOMICA迪士尼花車是場內最為矚目的打卡位,除此之外還有2大遊戲專區,成功通過遊戲更有機會贏取TOMICA合金車仔套裝及其他TOMICA限量精品!

皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園

日期:即日起至9月1日

時間:上午11時至晚上9時

地點:皇室堡地下中庭

親子好去處|皇室堡X TOMICA小車手遊樂園 3大打卡位+售逾12款會場限定車

香港暑假好去處2024|3. 中環街市 麥兜 x 香港電車120周年限定店

香港電車陪伴港人超過一個世紀,今年迎來120週年,為了慶祝這個重要里程碑,香港電車將聯乘「麥兜」以「處處有你 叮叮與你」為題,於中環街市展開一系列精彩活動,當中有部分打卡分經已開放予市民參觀,包括1比1巨型立體「叮叮貓」,而7月31日至9月8日更設「120周年限定店」,發售多款珍藏版限定商品。

香港電車120周年限定店

日期:7月31日至9月8日

時間:下午12時至晚上8時

地點:中環皇后大道中93號中環街市

親子好去處|香港電車慶祝120周年 中環街市設10大打卡點+巨型層層疊遊戲

香港暑假好去處2024|4. 中電鐘樓編織裝飾展

適逢暑假,一家大小想建立充滿文化氣息的回憶,可以到中電鐘樓!由即日起至9月22日中電鐘樓文化館與本地藝術家合作,於正門扶手位置展示期間限定街頭編織裝飾,當中有多個色彩斑斕的編織公仔如舊式電燈泡、懷舊電飯煲等讓大家盡情打卡!

中電鐘樓編織裝飾展

日期:即日至9月22日

地址:九龍亞皆老街147號

時間:

星期二至三、五至日:上午10時至下午6時

星期一及四:休館

費用:免費入場

暑假好去處|中電鐘樓編織欄杆展覽 必影11隻懷舊公仔+3大免費工作坊

香港暑假好去處2024|5. 中環海濱 SummerFest@Central 中環夏誌

暑假又來了!家長們是否為子女安排活動而煩惱,若未有計劃的,不妨考慮到中環海濱活動空間玩過夠。由即日起至8月11日舉行的《SummerFest@Central 中環夏誌》首次以AI設計出五大巨型充氣世界奇觀,每逢週末舉行親子跑步賽,並設有多項新興運動體驗班,所有節目免費入場,家長可為子女安排行程,過一個火辣辣的暑假。

中環夏誌

日期:即日起至8月11日

時間:

週一至週五:下午3時至晚上9時

週六至週日:下午1時至晚上9時

地點:中環海濱活動空間

暑假好去處︱《中環夏誌》巨型彈床新興運動免費任玩 一連38日中環海濱狂歡

▲ 由即日起至8月11日舉行的《SummerFest@Central 中環夏誌》首次以AI設計出五大巨型充氣世界奇觀,每逢週末舉行親子跑步賽,並設有多項新興運動體驗班,所有節目免費入場,家長可為子女安排行程,過一個火辣辣的暑假.(圖片來源:Klook)

暑假好去處2024|九龍區

香港暑假好去處2024|6. 海港城 Join the Loop 運動主題活動區

海港城攜手人氣意大利藝術家Lucas Zanotto,由即日起至9月1日呈獻「Join the Loop @海港城」,將藝術與運動主題結合,打造2大打卡位及3大運動主題活動區,當中包括三輪單車徑、堆沙遊戲區及遙控獨木舟水池,最適合小朋友在暑假放電,並享受運動與遊戲帶來的歡樂。

另外,在海港城美術館還有Zanotto的首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」,展出逾20件涵蓋雕塑、版畫、數位創作等不同媒介的藝術作品。

海港城 Join the Loop

日期:即日起至9月1日

時間:下午12時至晚上9時

地點:海運大廈露天廣場及海運大廈地下中庭

周末好去處|海港城X意大利藝術家Lucas Zanotto 打造2個萌爆打卡位

香港暑假好去處2024|7. The ONE x 山下菓子 PEANUTS多巴胺夏日

由即日起至9月1日,美國《花生漫畫PEANUTS》一眾人氣角色組團空降《The ONE x 山下菓子 PEANUTS多巴胺夏日》,設有5大繽紛海邊打卡及玩樂空間,其中更有於日本以外亞洲首次曝光的逾2米高Olaf與度假風Snoopy。場內更設有期間限定店,發售200款Snoopy限定精品,還有一系列的Snoopy甜品,粉絲們必到!

The ONE x 山下菓子 PEANUTS多巴胺夏日

日期:即日起至9月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:The ONE UG2中庭

親子好去處丨2米高Snoopy空降The ONE 粉絲玩遊戲換領夾公仔機

香港暑假好去處2024|8. 朗豪坊 迪士尼夏日限定店

今個盛夏,旺角朗豪坊與迪士尼合作舉行DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店企劃,由即日起至9月1日,設有3間不同主題、玩味十足的夏日超級限定店,分別是位於3樓的KYUBI期間限定店、4樓的URDU期間限定店和12樓的NIKO-NIKO期間限定店!位於中庭的URDU限定店也設有多個巨型打卡位,讓大家掃貨之餘,還可以打卡!

朗豪坊 DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店

3/F KYUBI期間限定店

日期:即日起至8月4日

時間:11am至9pm



4/F URDU期間限定店

日期:即日起至9月1日

時間:11am至10pm



12/F NIKO-NIKO期間限定店

日期:即日起至9月1日

時間:11am至9pm(星期日至四)、11am至10pm(星期五及六)

好去處|朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈

香港暑假好去處2024|9. 始創中心 世界體壇珍品——歷屆吉祥物珍藏展

2024年奧運將於巴黎舉行,為迎接這個世界體壇盛事,始創中心特別以「奧運吉祥物」為主題,並與台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智攜手呈獻《世界體壇珍品─歷屆吉祥物珍藏展》,由即日起至9月1日,展出合共55件歷屆奧運吉祥物收藏品,包括夏季及冬季奧運會吉祥物,橫跨56年(1968–2024)歷史!

始創中心《世界體壇珍品——歷屆吉祥物珍藏展》

日期:即日起至9月1日

時間:下午12時至晚上9時

地點:地面大堂

親子好去處|始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品 開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技

▲ 始創中心特以「奧運吉祥物」為主題,並與台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智攜手呈獻《世界體壇珍品─歷屆吉祥物珍藏展》,由即日起至9月1日,展出合共55件歷屆奧運吉祥物收藏品,包括夏季及冬季奧運會吉祥物,橫跨56年(1968–2024)歷史!(圖片來源:有關機構提供)

香港暑假好去處2024|10. 九龍天際100 紅Van香港故事一日遊

家長們趁暑假不妨帶子女參加「紅Van香港故事一日遊」,認識這種富有香港特色的交通工具,同時體驗手寫小巴牌工作坊,以及登上天際 100的28米互動故事牆,邊聽專家「港故事」,邊嘆香港特色下午茶,享受一個Made in Hong Kong之旅!

紅Van香港故事一日遊

日期:8月4、11、18、25、31日

時間:下午12時半至晚上6時

地點:佐敦文匯街小巴總站集合、參觀上海街、戰前唐樓、雷生春等,及天際100

親子好去處|暑假Chill搭紅Van體驗手寫小巴牌 登上天際100嘆下午茶共聚天倫

▲ 家長們趁暑假不妨帶子女參加「紅Van香港故事一日遊」,認識這種富有香港特色的交通工具。(圖片來源:KKday)

香港暑假好去處2024|11. 荷里活廣場 Mr. Men Little Miss

今個暑假,法國兒童讀物銷量第一的「Mr. Men Little Miss」巨型充氣樂園,由即日起至9月1日登陸荷里活廣場,特設五大運動主題的玩樂關卡,包括超過7米高的「Mr.Happy Fun Slide滑梯及波波池」、「攀山充氣迷宮」、「田徑障礙賽道」、「迷你足球訓練場」,以及「迷你籃球訓練場」。

荷里活廣場 Mr. Men Little Miss 迷你運動會

日期:即日起至9月1日

時間:上午11時至晚上9時

地點:荷里活廣場1樓明星廣場

暑假好去處︱Mr. Men Little Miss暑假降臨荷里活廣場 齊玩7米充氣滑梯攀山迷宮

香港暑假好去處2024|12. 九龍灣MegaBox Mega Sports Carnival

由即日起至9月1日,「Mega Sports Carnival」設有7大運動挑戰站及打卡位,不單可以與LINE FRIENDS朋友仔一起挑戰電子運動遊戲,更可以跟他們打卡,成為這個夏天的運動王者!挑戰各項運動後,場內更有一連串消費獎賞換領活動限定版LINE FRIENDS運動用品。而設於5樓的「LINE FRIENDS POP-UP STORE @ MegaBox」期間限定店,發售多款 LINE FRIENDS精品和首次曝光香港限定新品。此外,喜愛自拍的朋友絕對不能錯過同層的「LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@ MegaBox」,更有首次以活動主題造型曝光的全新LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭專屬相框。節目精彩,無論大小朋友必定打卡打到手軟!

MegaBox x LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場

日期:7月5日至9月1日

時間:

星期一至五(每節12分鐘):下午1時至晚上7時

星期六至日(每節8分鐘):下午1時至晚上8時

地點:九龍灣MegaBox 5樓中庭

香港暑假好去處2024|13. 尖沙咀 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展

巡迴特展首站由即日起至8月11日登陸尖沙咀海濱,展覽共分為免費區及收費區,當中必睇展品除了免費區的12米高充氣裝置外,還有收費區的135組可愛多啦A夢和為香港度身訂造的原創動畫!各位準備好和多啦A夢集郵未呢?

100% 多啦A夢户外展區

日期:即日起至8月11日

時間:上午10時至晚上10時

地點:K11 MUSEA 地下

100% 星光大道

日期:即日起至8月11日

時間:

星期一至四:上午10時至晚上10時

星期五至日:上午10時至晚上10時半

地點:尖沙咀星光大道

多啦A夢展|多啦A夢巡迴特展率先睇 135組趣怪造型+必影12米高巨型雕塑

香港暑假好去處2024|新界區

香港暑假好去處2024|14. 將軍澳新都城 盛夏「港」奧運

為迎接奧運,將軍澳新都城由即日起8月11日化身成奧運運動樂園「Olympics Playground」,設多個互動裝置及打卡位,與大家一同投入這項盛事氣氛!包括超吸睛的巨型乒乓球拍滑梯、五環頒獎台和薰衣草紫色跑道,通通色彩繽紛,而且小朋友有得玩時又有得影,打卡、放電一流!

將軍澳新都城中心 「Bonjour! 盛夏『港』奧運」

日期:即日起至8月11日

時間:上午10時至晚上10時

地點:將軍澳新都城中心1期G/F及L2 指定位置

巴黎奧運|新都城限定運動樂園 必影巨型乒乓球拍滑梯+薰衣草跑道

香港暑假好去處2024|15. 將軍澳新港城 x 罐頭豬LuLu 金牌運動「豚」

巴黎奧運正式揭幕,超人氣角色罐頭豬LuLu決定不再匿在午餐肉罐頭入面,換上多款全新運動造型由即日起至8月25日登陸由MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS攜手打造的「MOSTown新港城中心×LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動,同各位大人小朋友一起為奧運預熱!場內更特設8大運動主題打卡區、3大體感游戲裝置,包括首個5.5米高毛絨版及售賣超過100款周邊精品的期間限定店!

MOSTown 新港城中心 X TOYZEROPLUS X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS 金牌運動「豚」

日期:即日起至8月25日

時間:運動主題打卡區: 上午10時至晚上10時

玩樂挑戰站: 中午12時至晚上8時

地點:MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場 (港鐵馬鞍山站 B 出口)

MOST-OLYMPIGS 金牌運動「豚」期間限定店

日期: 即日起至8月25日

時間: 上午11時至晚上9時

地點: MOSTown 新港城中心 L3 活動區

香港暑假好去處2024|16. Kakao Friends x 5大商場健兒運動會

Kakao Friends以體壇超新星姿態與大夥兒由即日起至10月20日走入置富商場4大萌動裝置,包括:馬鞍山廣場的⁠至“萌”奪標田徑場、天水圍+WOO嘉湖的“萌”動劍擊體操館、紅磡置富都會“Swim-萌”激鬥水運會及置富第一城網球乒乓大“萌”鬥,另外KAKAO FRIENDS亦登陸將軍澳MCP CENTRAL及MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期),與大家共度暑假,設6大打卡位及3大遊玩區域,包括約3,000呎巨型室內平衡車賽道,以及6米高的巨型充氣Ryan,讓大人小朋友玩樂一番!

馬鞍山廣場 x Kakao Friends⁠ 至「萌」奪標田徑場

日期:即日起至10月20日

時間:上午10時至晚上10時

地點:馬鞍山廣場L2天幕廣場(港鐵馬鞍山站A出口)

天水圍+WOO嘉湖 x Kakao Friends「萌」動劍擊體操館

日期:即日起至10月20日

時間:上午10時至晚上10時

地點:+WOO嘉湖1期地下大堂(輕鐵銀座站,港鐵天水圍站轉車)

紅磡置富都會 x Kakao Friends 「Swim-萌」激鬥水運會

日期:即日起至10月20日

時間:上午10時至晚上10時

地點:置富都會L7大堂(港鐵紅磡站C2出口)

置富第一城 x Kakao Friends 網球乒乓大「萌」鬥。

日期:即日起至10月20日

時間:上午10時至晚上10時

地點:置富第一城 地下置富第一園(港鐵第一城站C出口)

將軍澳新都城中心 KAKAO FRIENDS夏日競技場

日期:即日起至8月10日

時間:上午10時至晚上10時

地點:新都城中心2期L1天幕廣場

巴黎奧運|Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱

親子好去處|KAKAO FRIENDS將軍澳體能競技場 3千呎平衡車賽道+必影6米高充氣Ryan

香港暑假好去處2024|17. 沙田新城市 Minions迷你兵團反轉基地

風靡全球的《壞蛋獎門人4》將於今夏登上大銀幕,再度發放笑彈。5隻天選之「兵」被血清改造成為超級迷你兵由即日起至9月1日大搖大擺地佔據沙田新城市廣場「迷你兵團反轉基地搗蛋」企劃,帶領各位大人細路粉絲深入7大電影場景感受「特工視覺」,包括瀡滑梯和碌保齡球充氣遊戲,更有期間限定店以最新精品俘虜大眾、兼有一系列獨家精品及電影戲飛換領。

沙田新城市廣場 「Minions迷你兵團反轉基地」主題裝置

日期:即日起至9月1日

時間:上午11時至晚上9時

地點:沙田新城市廣場1期3樓中庭、1期UB Play Park及3期3樓

壞蛋獎門人4|迷你兵團反轉基地登陸沙田 深入7大電影場景感受特工視覺

香港暑假好去處2024|18. 荃灣廣場 運動樂園

放暑假當然要帶小朋友放電!今個夏天,荃灣廣場化身成運動樂園,舉行一系列活動讓小朋友大展身手,參與各項競技賽鍛煉體力!率先登場的是由即日起至8月11日的「輕功水上飄競技樂園」及「全港兒童追逐運動會」,於室內外鬥快跑步、玩障礙賽、捉依因,小朋友們肯定玩到唔捨得走!

荃灣廣場「輕功水上飄競技樂園」充氣動樂園

日期:即日起至8月11日

時間:下午12時至晚上8時

地點:荃灣廣場L1中庭

荃灣廣場 x KIDS FIT「全港兒童追逐運動會」

日期:即日起至8月11日

時間:下午1時至晚上6時半

地點:荃灣廣場L1中庭 & L5 空中樂園

對象:3歲至12歲兒童

親子好去處|荃灣廣場限定輕功水上飄樂園 必玩全港兒童追逐競技障礙賽

▲ 荃灣廣場全方位延續熾熱的運動氣氛,由即日起至8月11日期間,於L1中庭設「輕功水上飄競技樂園」繽紛充氣裝置,讓小朋友盡情跑跑跳跳、穿梭於七彩的障礙物、沉浸在夢幻的波波池裡!(圖片來源:klook)

香港暑假好去處2024|19. 荃灣荃新天地 LEGO太空主題樂園

小朋友唔止可以去主題樂園、去旅行,更可登陸太空開展星際冒險之旅!由即日至9月1日,荃新天地將化身成LEGO太空樂園,佔地超過4,000呎。小朋友可化身成太空勇士,大玩鐳射槍,及親手用LEGO砌自己心愛的生物,大玩特玩50分鐘!

荃新天地 x The LEGO® Bricktopia 樂高無制限宇宙

日期:即日起至9月1日

時間:上午11時至晚上9時

地點:荃新天地1期中庭

親子好去處|LEGO太空主題樂園7月登陸 荃新天地4大必玩沉浸式冒險

香港暑假好去處2024|20. 荃灣愉景新城《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》

D‧PARK愉景新城由即日起至9月1日舉辦《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》,商場中庭逾9,000呎空間將會盛大打造成Nintendo Switch遊戲體驗區。場內每日均有不同遊戲試玩,包括最新遊戲《路易吉洋樓2 HD》、《碧姬公主 表演時刻!》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》、《瑪利歐賽車8 豪華版》等等多達10款人氣遊戲,齊齊體驗驚喜冒險之旅。場地設有《碧姬公主 表演時刻!》為題的裝飾佈置,碧姬將以6款不同造型帥氣登場與大家打卡。另外亦有經常登場於瑪利歐系列蘑菇王國的「水管」經典場景等等!

D‧PARK《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》

日期:即日起至9月1日

時間:中午12時至晚上8時

地點:D‧PARK L1 中庭

香港暑假好去處2024|21. 屯門市廣場 PAW Patrol運動場英雄

由即日起至8月28日,屯門市廣場逾5,000呎中央廣場化身充氣競技運動場, PAW Patrol 中4位人氣英勇小狗救援隊成員Chase、Marshall、Rubble、Skye穿梭運動場各個角落,並特設4大遊樂區,完美融入各項運動元素讓小朋友盡情躍動放電,包括5米高「勇闖高峰巨型滑梯」,小朋友可以在滑梯上來回飛馳體驗忘我刺激快感;訓練手眼協調的「籃球英雄訓練場」,感受輕鬆入樽滋味;夏日炎炎必玩的「海洋暢泳波波池」,以及成為汪汪隊一員的必要考驗「障礙賽歷險大挑戰」,各位小朋友可以在遊樂區中進行各式各樣運動訓練,鍛鍊身體一同迎接奧運!

屯門市廣場tmtplaza PAW Patrol運動場英雄

日期:即日起至8月28日

時間:

星期一至五:中午12時至晚上8時

星期六至日:上午11時至晚上9時

地點:屯門市廣場1期1樓中央廣場

香港暑假好去處2024|22. 屯門黃金海岸 奶龍暢玩Summer Sports

以可愛萌爆性格迷倒大小朋友的超人氣角色奶龍,由即日起至9月1日登陸香港黃金海岸酒店及黃金海岸商場,推出一系列競技狂歡活動及各精美限定奶龍造型產品,包括高達3.5米的衝浪造型奶龍充氣裝置,約定熱愛運動的粉絲們一同發揮運動天賦!

香港黃金海岸 x 奶龍Summer Sports

日期:即日起至9月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:黃金海岸商場中庭

人氣奶龍人偶見面會(黃金海岸商場)

日期:8月10、11日

時間:下午2時至2時20分、2時40分至3時

地點:黃金海岸商場

人氣奶龍人偶見面會(黃金海岸酒店)

日期:8月10、11日

時間:下午3時至3時50分、4時10分至4時半

地點:黃金海岸酒店

親子好去處︱奶龍現身黃金海岸商場打卡 挑戰親子五大玩水遊戲

▲ 以可愛萌爆性格迷倒大小朋友的超人氣角色奶龍,由即日起至9月1日登陸香港黃金海岸酒店及黃金海岸商場,推出一系列競技狂歡活動及各精美限定奶龍造型產品,包括高達3.5米的衝浪造型奶龍充氣裝置,約定熱愛運動的粉絲們一同發揮運動天賦!(圖片來源:有關機構提供)

香港暑假好去處2024|23. 港鐵多啦A夢主題月台

闊別12年「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展7月13日揭幕,港鐵與主辦單位AllRightsReserved 合作,於輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」,並分別於輕鐵、東鐵綫及機場快綫推出3架主題列車,供市民打卡,預計展出至8月中。

港鐵多啦A夢主題月台

地點:屯門輕鐵兆康站3號月台,而列車亦將沿610線(屯門碼頭來往元朗)行駛

盛事經濟|港鐵兆康站設首個多啦A夢主題月台 主題列車遊走三綫預計展出至8月中

▲ 輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」,大家可以去打卡!(相關機構提供)

香港暑假好去處2024|24. 元朗YOHO MALL KUROMI「The Planet YOHO宇宙能量大冒險」

KUROMI及家姐ROMINA登陸元朗YOHO MALL!由即日起至2024年9月1日,大家可以在YOHO MALL I、II及MIX找到KUROMI銀河星系打卡熱點,包括5米高願力能量守衛塔、KUROMI光速隧道、重力駕駛艙及位於戶外的KUROMI宇宙冒險飛船,家姐ROMINA亦首次在香港現身,更有超過400款精品可供選購,此外,在指定日子,KUROMI更會現身YOHO MALL I中庭及YOHO MIX戶外廣場,大家切勿錯過!

YOHO MALL · KUROMI「The Planet YOHO宇宙能量大冒險」

日期︰即日至2024年9月1日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰YOHO MALL I中庭、YOHO MALL II中庭及 YOHO MIX戶外廣場

香港暑假好去處2024|25. 青衣城 GOOD VIBE 運動遊樂園

GOOD VIBE 運動遊樂園由即日起至8月25日特設「籃球拍拍樂」、「我要衝線」及「快樂足球」三大體育挑戰讓市民免費暢玩,鍛鍊身體之餘更可透過運動釋放多巴胺,增添愉快心情,青衣城更會於中庭加設265吋的巨型電視,直播四年一度的體壇盛事重點賽事,讓市民在熱烈的氣氛中觀賞比賽,為運動員打氣。

青衣城 GOOD VIBE 運動遊樂園

日期:即日起至8月25日

時間:上午11時至晚上9時

地址:青衣城1期1樓中庭

香港暑假好去處2024|26. 香港迪士尼樂園夏日活動

由即日至9月1日期間每日都會有「Pixar水花大街派對!」巡遊,各個人氣角色大灑水花幫大家在炎炎夏日消暑降溫!夏日主題活動期間,香港迪士尼樂園帶來5大夏日活動,包括Pixar 水花大街派對、奇妙唱遊大冒險表演、夏日皇室派對、慶祝史迪仔生日及多款全新夏日小食及商品!

香港迪士尼樂園夏日活動

日期:即日起至9月1日

時間:上午10時至晚上9時

地點:香港迪士尼樂園

親子好去處|迪士尼樂園水花大街派對回歸 必玩5大夏日活動+全新美食商品

香港暑假好去處2024|27. 挪亞方舟「恐龍島大冒險」

香港挪亞方舟由即日起至9月1日,推出特別活動「恐龍島大冒險」,讓大小朋友均可變身為智勇雙全的考古探險家,登陸恐龍島,發掘恐龍蛋及探究蛋內化石,尋找恐龍足跡及認識其種類及形態,然後加入至萌爆的恐龍保衛兵團,考驗身手與眼界;並可在川流不息的水道裡尋找各類天然寶藏,在叢林裡挑戰空中飛索,又可一展廚藝,親手炮製奇脆恐龍曲奇,別忘記穿梭園內不同角落搜集恐龍足印,及勇奪智型紀念襟章,標誌夏日冒險旅程!

挪亞方舟 恐龍島大冒險

日期(逢星期六及日):即日起至9月1日

時間:上午10時至下午6時

地點:香港新界馬灣珀欣路33號

香港暑假好去處2024|28. 愉景灣彈游夏日嘉年華

今個夏天,愉景灣舉行一系列夏日活動,其中愉景灣將與Kiztopia合作,由即日起至9月1日舉辦香港最大型的沙灘充氣樂園「愉景灣彈游夏日嘉年華」,包括各式刺激的巨型充氣彈床,包括10米高巨型充氣滑梯、小中大型水上波波池、水戰激鬥區、水上障礙賽等,讓大人小朋友享受陽光與海灘!

愉景灣彈游夏日嘉年華

日期:即日起至9月1日

時間:

-上午10時至下午1時半

-下午2時半至晚上6時

地點:愉景灣大白灣沙灘

暑假好去處|愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園 佔地4.8萬呎設10米高充氣滑梯+水上波波池

香港暑假好去處2024|29. 嘉道理農場夜間生態行

嘉道理農場暨植物園由即日起每逢週五舉辦夜間生態行,由園內野生動物專家帶領參加者深入園區,尋找夜行野生動物的蹤跡,帶大家觀察和了解於這些活躍於夜間的生物。

嘉道理農場夜間生態行

日期:8月9、23日

時間:下午7時至晚上9時15分

地點:嘉道理農場山區

周末好去處︱嘉道理農場夏日夜間生態行 零距離融入夜行動物棲息地

香港暑假好去處2024|30. 九巴「小童免費乘車日」

九巴為了讓大家過一個難忘暑假,於即日起至9月再次推出上年大受歡迎的「夏日賞童遊」,當中有10日更是「小童免費乘車日」,全港逾450條九巴、龍運巴士均可免費任坐,享受「遊車河」的樂趣!

九巴「小童免費乘車日」

日期:7月28日、8月4、11、18、25日、9月1日

費用:3至11歲,持合資格使用小童八達通人士全免

優惠路線:全港九巴及龍運巴士路線(路線K12、K14、K17、K18除外)

免費親子好去處|九巴推暑假小童免費乘車日 11個星期免費任坐450條巴士線

▲ 九巴為了讓大家過一個難忘暑假,於即日起至9月再次推出上年大受歡迎的「夏日賞童遊」,當中有10日更是「小童免費乘車日」,全港逾450條九巴、龍運巴士均可免費任坐,享受「遊車河」的樂趣!(資料圖片)

