照顧者悲歌︱年邁母女相依為命　70歲女兒疑不堪照顧壓力勒死102歲母親

▲ 年邁母女相依為命，70歲女兒疑不堪照顧壓力，勒死102歲母親。

【照顧者／年邁母女／照顧壓力／殺人罪／東京／日本】照顧者悲歌！日前，日本東京發生殺人案，一名70歲婦人疑不堪照顧壓力，先後持刀刺傷並勒死102歲的母親。她涉嫌謀殺未遂被捕，警視廳及後將控罪變更為殺人罪，正調查案件詳情。

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據日本媒體報道，7月22日早上6時40分左右，警方接報在東京國立市一處住宅內發生命案，報警人稱自己勒死了母親，並持刀刺傷她。警方趕至現場後，發現一名老婦躺在地上，被送往醫院後不久宣告不治。

經確認，死者為住在該住宅的小峰福，已達102歲高齡；報案人是其女兒小峰洋子，今年70歲。警視廳以涉嫌謀殺未遂為由，當場逮捕了舉報案件的小峰洋子。

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根據警視廳說法，小峰陽子在接受調查時表示，母親對她的照顧變得過於苛刻：

母親不再能夠自己去洗手間，我的照顧變得更加困難。

由於嫌犯與母親同住在該住宅，警視廳決定將控罪變更為殺人罪，正調查事件詳情。

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