KO胃痛｜胃痛成因眾多中醫揭4大胃痛忌吃食物　推介3款急救茶療紓緩疼痛

▲ 中醫揭4大胃痛忌吃食物，推介3款急救茶療紓緩疼痛。

【胃痛／胃病／消化不良／胃酸倒流／胃脹／養胃／護胃】胃痛是一種都市人常見的健康問題，胃痛的成因眾多，痛感亦各有不同。當出現胃痛時，應該如何緩解胃痛？為此，TOPick邀請了本港註冊中醫師梁尹倩（Cinci），教大家胃痛時應該忌吃哪些食物，並分享紓緩胃痛的方法。

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胃痛主要成因及飲食宜忌

Cinci醫師表示，胃痛成因眾多，從中醫角度來看，引致急性胃痛的常見原因有三個：

1. 飲食積滯

突然飲食過量，或者進食了油膩或過度辛辣食物，胃部一時間消化不了就會導致積滯胃痛，需要消食導滯。

2. 肝鬱氣滯

工作忙碌，壓力倍增，令肝氣失於疏泄，加重脾胃負擔以致胃痛，需要疏肝理氣。

3. 寒氣犯胃

平日嗜吃生冷食物或者患上風寒感冒，寒氣犯胃導致胃痛，就需要溫胃散寒。

她又指出，胃痛患者在飲食生活上有四點要多加注意：

進食要定時定量，進食速度不宜過急，宜吃至七分飽；

飲食清淡，避免進食刺激性食物，例如過於油膩、辛辣的食物，遠離生冷食物及凍飲；

胃陰不足者避免熬夜，以免加速陰液的消耗；

每日喝一杯以白米、紅米及薏米煲成的米水，都是健脾養胃的好方法。

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8種天然養胃食材

台灣胃腸肝膽科錢政弘醫生曾前在當地健康節目《健康2.0》提出，建議民眾多攝取具黏液的食物，可幫助修復胃黏膜，並8種天然養胃食材。

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緩解胃痛方法

1.按摩穴位

Cinci醫師提出，若有輕微的胃痛發作，可以按揉三個穴位緩解症狀：中脘穴、足三里穴及上巨虛穴。平日按揉這些穴位都有養胃的作用，以拇指指腹用陰力輪流按揉每個穴位約30秒，但要注意中脘穴相當於胃下口處，不宜於飯後兩小時內進行。

中脘穴

功效：和胃健脾，紓緩胃痛、胃脹、腹痛、消化不良等症狀。

位置：位於腹部，胸骨下端與肚臍連接線中點，肚臍直上約6隻手指位。

足三里穴

功效：保健脾胃，紓緩胃痛、腹瀉、便秘等問題。

位置：位於外膝眼（膝蓋側的凹位）對下4隻手指下的位置。

上巨虛穴

功效：理脾和胃，通腸化滯，紓緩脾胃虛弱、消化不良等問題。

位置：小腿前外側，正坐屈膝，在外膝眼下6寸位置。

2.飲食

食材方面，適量食用猴頭菇，猴頭菇對消化系統毛病很有裨益，從中醫角度來看，它有利五臟、助消化的作用，亦能養胃健脾，特別適合有胃脹、胃痛、噯氣泛酸、慢性胃炎、胃及十二指腸潰瘍人士食用。而肝鬱氣滯型胃痛可適量食用疏肝食材，如白蘿蔔、陳皮、五指毛桃、金桔、玫瑰花等，有助氣血運行，改善肝鬱氣滯的情況。

常見胃痛急救茶療

























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