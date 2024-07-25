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三中全會｜洪雯：「搶人才」計劃要更有針對性　可考慮年齡劃線、就業領域配對

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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選委界立法會議員洪雯指，要吸納高端人才，更重要的工作，是堵漏洞、增服務。(洪雯fb圖片)

中共二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，其中，在「完善高水平對外開放體制機制」部分提及港澳，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地。選委界立法會議員洪雯指，要吸納高端人才，更重要的工作，是堵漏洞、增服務。

堵漏洞方面，洪雯認為，是時候精挑細琢，把「搶人才」計劃進行針對性的、成功率更高的修整。她舉例，譬如年齡範疇方面，是否60歲以上的人都歡迎，及是否要展開就業領域配對。她指，現在人才來到香港，最大的就業領域是金融和商貿，然而這兩個領域並不缺本地人才，因此出現很多「高才通」來到香港，反映不容易找工作，「政府要考慮，未來是否要定向針對本地缺乏人才的領域來作招募，而非漁翁撒網式地推行政策。」

增服務方面，洪雯指，外來人才更需要細緻的服務和幫助，譬如找住房、子女求學等，類似保姆式的服務。她認為，政府未來要建立廣泛的網絡系統，善用本地社團、NGO組織、慈善機構等各方力量，聯絡新來港人才，幫助他們適應香港生活。至於政府的「人才辦」 ，她指，要主動向新來港人才，提供可靠權威的信息，同時打擊黑中介，撥亂反正，幫助人才融入香港社會，讓他們真正成為香港社會的一員。

洪雯：公務員要摒棄「不求有功，但求無過」思維

另外，洪雯認為，特區政府官員上任兩年，在完善架構、修訂法例等方面都交出了亮麗的成績表，接下來的要務，是利用三中全會決定給予香港的機遇，作出制度性的改革，「尤其是公務員體系，更要摒棄『不求有功，但求無過』的思維，拿出改革的膽識來。」

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