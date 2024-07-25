打擊私煙｜海關偵破海路私煙案　7男被捕

▲ 海關採取行動。（曾秋文攝）

海關偵破海路私煙案，拘捕7名男子。

海關港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康表示，周二(23日)晚上，人員發現一艘目標船隻，分析資料後發現該船並沒有辦理抵港的手續，遂展開部署，至24日凌晨目標船隻進入香港水域，人員見時機成熟，派出兩艘高速截擊艇，行動期間該船突然以180度航向改變，往香港以南水界逃走，海關船隻加速追截，至南丫島對開海域，對方仍沒有依照指示停航，海關船隻最後將其截停。

人員登船搜查後，船長無法提供載貨倉單，引起海關懷疑，當打開其中一個貨櫃時，發現藏有大量懷疑未完稅香煙，隨即拘捕包括船長在內共7名船員，他們全為緬甸籍人士。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，人員發現船上只有3個貨櫃，並無其他貨物，3個貨櫃分別載有私煙，合共3,040萬支，總值1.4億元，應課稅值1億元。在第一個貨櫃中發現的私煙傳為白牌煙，佔總數約三成，其餘兩個貨櫃是傳統的私煙。

船長稍後將被落案起訴「輸入未列倉單貨物」罪，案件周五(26日)早上在東區法院提堂。

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