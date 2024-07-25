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巴黎奧運｜港隊游泳女將美甲加入洋紫荊、奧運五環等元素　顯迎戰決心

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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港隊游泳女將為今屆奧運做了全新美甲。（何詩蓓ig圖片）

距離巴黎奧運揭幕只剩一日，港隊運動員近日陸續進駐法國選手村，為比賽作最後準備。港隊游泳健兒亦努力備戰。，何詩蓓、鄭莉梅等更為今屆奧運做了全新美甲，展現為港爭光的決心。

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何詩蓓和鄭莉梅忙於練習同時，亦不忙跟大眾分享最新狀況。在她們的ig可見，一眾港隊游泳女將均做了全新美甲，設計不但加入了代表香港的洋紫荊，還有奧運五環、法國國旗藍白紅顏色等元素，可見她們迎接賽事的決心。

在東京奧運取得兩面銀牌的何詩蓓，今屆手執5項個人賽資格，料會集中參加100米及200米自由泳；根據大會安排，女子200米自由泳決賽率先7月30日（下周二）凌晨3時41分上演，而100米自由泳決賽則會在香港時間8月1日（下周四）凌晨2時30分進行。

鄭莉梅則屬香港泳隊元老級人馬，今屆將代表港隊出戰女子4X100米自由泳接力，及4X100米混合泳接力。根據大會官網，4X100米自由泳接力決賽會在香港時間7月28日（周日）凌晨3時34分舉行，而4X100米混合泳接力就在香港時間8月5日凌晨1時26分進行。

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