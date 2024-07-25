不當營業｜涉不當收款被控6罪　翹英教育女董事押後8月再訊

▲ 翹英教育女董事押後8月再訊。（資料圖片）

補習社翹英教育於2023年全線5間分店突然結業，海關控告公司女董事6項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，涉及收取共約5.3萬元預繳學費，但未安排課堂，案件今（25日）於東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊，屆時申請與其他案件合併處理，被告准以6萬元保釋候訊。

被告彭芷彤（51歲，公司董事），被控於2023年7月13日至14日、19日、20日，在小西灣藍灣廣場翹英教育，作為商戶，就有關補習服務，接受3名消費者分別10,875元、5,300元及3,150元的付款。

彭另被控於7月24日、9日及16日在鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓5樓510室、510A室翹英教育，及在鰂魚涌康山康安街18號A6-A7號舖翹英教育，作為商戶就有關補習服務接受3名消費者分別12,888元、11,850元及8,800元的付款。

控罪指，彭在接受所述付款時，没有合理理由相信該翹英教育在其接受該付款之時或之前所指明的期間内，供應上述產品。

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記者：陳曉欣