  • 32°C
香港時間 : 2024725日 (四) 18:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不當營業｜涉不當收款被控6罪　翹英教育女董事押後8月再訊

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

翹英教育女董事押後8月再訊。（資料圖片）

補習社翹英教育於2023年全線5間分店突然結業，海關控告公司女董事6項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，涉及收取共約5.3萬元預繳學費，但未安排課堂，案件今（25日）於東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊，屆時申請與其他案件合併處理，被告准以6萬元保釋候訊。

被告彭芷彤（51歲，公司董事），被控於2023年7月13日至14日、19日、20日，在小西灣藍灣廣場翹英教育，作為商戶，就有關補習服務，接受3名消費者分別10,875元、5,300元及3,150元的付款。

彭另被控於7月24日、9日及16日在鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓5樓510室、510A室翹英教育，及在鰂魚涌康山康安街18號A6-A7號舖翹英教育，作為商戶就有關補習服務接受3名消費者分別12,888元、11,850元及8,800元的付款。

控罪指，彭在接受所述付款時，没有合理理由相信該翹英教育在其接受該付款之時或之前所指明的期間内，供應上述產品。

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：陳曉欣

相關文章

【翹英教育】有自稱投資者向家長發復課通知　導師聲稱有家長接手
12:08 2023/08/05
【翹英教育】有自稱投資者向家長發復課通知　導師聲稱有家長接手
【翹英欠租】被指欠租逾半年　翹英教育何文田分校被領展入稟追逾188萬
15:19 2023/08/10
【翹英欠租】被指欠租逾半年　翹英教育何文田分校被領展入稟追逾188萬
【欠版權費】被指拖欠224萬特許授權費　翹英教育被入稟區院追討
13:31 2023/08/30
【欠版權費】被指拖欠224萬特許授權費　翹英教育被入稟區院追討

你可能感興趣

【翹英教育】有自稱投資者向家長發復課通知　導師聲稱有家長接手
12:08 2023/08/05
【翹英教育】有自稱投資者向家長發復課通知　導師聲稱有家長接手
【翹英欠租】被指欠租逾半年　翹英教育何文田分校被領展入稟追逾188萬
15:19 2023/08/10
【翹英欠租】被指欠租逾半年　翹英教育何文田分校被領展入稟追逾188萬
【欠版權費】被指拖欠224萬特許授權費　翹英教育被入稟區院追討
13:31 2023/08/30
【欠版權費】被指拖欠224萬特許授權費　翹英教育被入稟區院追討
商舖 罪案 補習社 學費 東區 產品 藍灣廣場 Island Resort Mall 康怡廣場 Kornhill Plaza 結業 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
最後階段｜臨終前「迴光返照」有樣睇　殯儀師揭死前5種面相 +4大反常徵兆
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間12:05）
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇
反黑英雄丨陳山聰袁偉豪張振朗生死肉搏　大結局激鬥場面率先睇