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巴黎奧運｜港隊體操代表石偉雄在比賽場館開操　稱適應良好狀態不錯

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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港隊體操代表石偉雄備賽。（港協暨奧委會提供）

港隊體操代表「石仔」石偉雄第三度征奧，即將於香港時間7月27日（周六）的跳馬資格賽登場。他在比賽場館練習，且兩度完成整套動作，形容對場地適應感覺良好，狀態不錯。

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生涯第3次出戰奧運，石偉雄首次在今屆的比賽場館練習時，成功完成兩套完整動作，「感覺很平靜，今日是第一次踩這個場地，後場、賽場，鞍馬、跳板及燈光都有些不同，有少少期望，整體上也不錯。」

港隊體操總教練Sergiy Agafontsev指，石偉雄克服傷患、排除萬難才獲巴黎奧運入場券，心理和精神狀態更勝從前，變得更成熟，且有非常豐富比賽及奧運經驗，已做足準備，希望臨場能有好發揮，「不認為有任何問題會出現，只需要一點運氣。」

跳馬資格賽在7月27日上演，決賽則在8月4日舉行。

現年32歲的石偉雄在東京奧運有望以「李世光跳」為港隊獲得獎牌，可惜在預賽稍有失手，未能打入決賽。而為爭取今屆巴黎奧運入場劵，他早前不惜放棄在杭州亞運爭取三連冠的機會，可惜結果未能盡如人意在世錦賽失利，但他沒有放棄，最後在4站世界盃賽勇奪1銀1銅，成功獲得足夠積分獲得巴黎奧運「入場券」。

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